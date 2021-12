Guarda Municipal de Araguaína divulga número para denúncias

A GMA (Guarda Municipal de Araguaína) disponibilizou para a população o contato para denúncias desde essa quarta-feira, 1º. O objetivo é facilitar a comunicação entre a comunidade e o serviço desempenhado pelos guardas. “Esse número fica na sede, onde um guarda municipal recebe a demanda da sociedade e repassa as informações para as viaturas que estão nas ruas realizando patrulhamento”, explicou o comandante da GMA, major Sebastião Lima.

Já na madrugada desta quinta-feira, 2, após uma denúncia e patrulhamento da Guarda Municipal, um homem suspeito de furtar a iluminação natalina pública na cidade foi levado para a delegacia pelos agentes. O caso ocorreu na Avenida Raizal, no Setor Morada do Sol 3, no Pé de Pequi, novo ponto turístico da cidade. O homem foi encontrado empurrando uma carretinha com os enfeites. Além dos profissionais, câmeras de segurança de uma residência também registraram o crime.

“Quando a viatura da GMA se aproximou, o suspeito tentou fugir, realizamos uma busca pessoal e outros procedimentos rotineiros, ele confessou o furto. O suspeito então foi algemado, levado para a delegacia e foi constatado que já teria duas passagens na polícia”, afirmou o comandante.

Como denunciar

Os 40 guardas municipais estão atuando no Município de forma integrada com os órgãos de segurança pública, protegendo prédios, espaços e bens públicos, com intuito de contribuir com a ordem social, na pacificação de conflitos e assegurar os direitos da população.

De acordo com a GMA, os patrulhamentos realizados nas ruas da cidade foram intensificados para inibir o furto e vandalismo das iluminações natalinas. Os araguainenses também podem contribuir com os serviços dos agentes ligando para o número: (63) 9955-4943 ou mandando mensagens via WhatsApp. O número funciona 24 horas.

“Estamos atuando no patrulhamento urbano, nos prédios, espaços públicos para inibir o vandalismo e também na questão da iluminação de natal. A gente solicita que a sociedade quando ver esses crimes ocorrendo, automaticamente entre em contato tanto com a guarda como a Polícia Militar”, ressaltou o comandante da Guarda Municipal de Araguaína, Major Sebastião Lima.

Balanço

Os 40 guardas municipais estão operando na cidade desde o dia 6 de julho, de acordo com dados do órgão, nesse período já atuaram em seis ocorrências de furtos de LED, quatro foram recuperados, uma moto adulterada foi apreendida e uma carretinha. Além disso, a GMA em parceria com ASTT (Agência de Segurança Transporte e Trânsito) atuou em 21 acidentes sem vítimas.

Prédio da Guarda

O próximo passo para implantação oficial da Guarda Municipal é a inauguração do prédio onde a força de segurança será instalada. O evento faz parte da programação do aniversário de Araguaína e será realizado no dia 7, terça-feira, às 17 horas. A sede será onde funcionava o Tiro de Guerra, prédio que foi reconstruído seguindo as normas exigidas pelo Exército e Polícia Federal.