Prefeitura de Porto Nacional concede progressões a servidores – mais de 400 são contemplados

A prefeitura de Porto Nacional evolui mais de 414 servidores do Quadro da Secretaria Municipal da Educação – Semed com progressões horizontal e vertical e melhora os salários da categoria que estavam defasados há mais de três anos. Os nomes dos beneficiados foram divulgados na edição nº 170, do Diário Oficial do Município, na noite desta terça-feira, 30.

Conforme a publicação, além dos servidores do Quadro dos Profissionais do Magistério (Professores) da Rede Municipal de Ensino de Porto Nacional, também recebem o benefício das progressões servidores que ocupam os cargos de Técnico Administrativo Educacional, Agente Administrativo Educacional e Agente de Transporte Educacional.

De acordo com a secretária municipal da Educação, Helane Dias, “nesse ato o prefeito Ronivon regulariza a situação funcional de mais de 400 servidores, no que se refere às letras e classes, colocando cada um em suas respectivas categorias, onde realmente teriam que estar”, explica. A secretária destaca ainda que “a categoria está muito feliz pela sensibilidade do prefeito em entender as demandas apresentadas e atender o pedido dos professores, concedendo essas progressões, numa verdadeira demonstração de valorização do servidor público municipal”, pontua.

Helane Dias lembra que esta conquista é um marco na história de Porto Nacional, por ter sido uma negociação bem pacífica. “Nós estamos desde o início da gestão trabalhando com esses servidores a questão democrática e foi de forma bem pacífica e participativa, que a comissão permanente do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR), e conselheiros foram escolhidos e trabalharam para alcançar este resultado”, esclarece. “Nosso sentimento é de gratidão ao nosso prefeito que sempre apoiou as ações da educação e pelo trabalho que tem feito e ainda vai fazer na vida de muitos servidores e na vida da comunidade de Porto Nacional”, finaliza Helane Dias.

Para o prefeito Ronivon Maciel “esse momento é de gratidão em poder proporcionar aos nossos educadores a garantia dos seus direitos. Satisfação na condição de prefeito e também de um educador por formação”, destaca o prefeito que tem formação em licenciatura em História. “Sou consciente da grande transformação que a educação pode fazer na vida de uma pessoa e o quanto é importante no processo de crescimento profissional de cada cidadão. Eu entendo que seja algo transformador”, pontua.

Ronivon Maciel elogiou ainda o empenho da secretária Helane Dias e toda a equipe envolvida no processo de construção do PCCR, e disse estar grato pelo compromisso, esforço e dedicação de todos. “O que eu quero dizer hoje, é que nós vamos continuar trabalhando de forma dedicada e incansável para que possamos buscar e garantir mais benefícios em prol da qualidade da nossa educação. E uma das formas de garantir essa qualidade é a valorização dos nossos servidores e nós vamos trabalhar para continuar promovendo essa valorização, finaliza.

