Chegada do Papai Noel em Araguaína será nesta sexta, 3, na Vila Natalina da Via Lago

A abertura do Natal Araguaína Iluminada contará com a chegada do Papai Noel nesta sexta-feira, 3, às 18 horas, na Vila Natalina da Via Lago. Além da decoração inédita, no local irá estacionar o trenó do Papai Noel e apresentações musicais.

A Vila Natalina inédita na Via Lago, cartão postal da cidade, a partir desta sexta-feira, contará com os calçadões cobertos por um túnel luminoso e os 80 postes de mais de nove metros de altura serão revestidos por luzes e enfeites natalinos.

Serão montadas estruturas de ferro e LED para a construção da casa do Papai Noel com 20 metros quadrados. Além do presépio, bonecos e renas de LED farão parte da ornamentação, que também conta com três árvores luminosas entre 5 a 12 metros de altura, a maior delas implantada na ilha, no meio do Lago Azul.

Cidade-luz

Neste Natal, Araguaína ficará coberta por 4 milhões de pontos de luz e LED. As árvores e postes receberão em média 5 mil metros de mangueira luminosa nas cores branca, verde, vermelha e azul. Para trazer um efeito de cascata e pingos de chuva, o projeto contempla 48 mil unidades de tubos de LED, além de estruturas de ferro que ganham a forma de anjos, estrelas, pinheiros e bonecos luminosos.

O investimento de R$ 2 milhões para a ornamentação natalina tem como objetivo refletir na economia e momento de lazer da população. A decoração de Natal na cidade ficará até dia 10 de janeiro.

Pontos turísticos iluminados

Da região do Entroncamento até chegar na Cônego João Lima, no Centro, serão instaladas estruturas de iluminação nos postes, árvores, além de caixas de presentes espalhadas nos canteiros da via e enfeites natalinos. Além das vias comerciais, ao todo 19 avenidas, nove praças, o Parque Cimba, Parque das Águas e o Cristo Redentor receberão a ornamentação.

A implantação foi dividida por etapas, inicialmente foi instada a decoração nas avenidas Filadélfia, Dom Emanuel, Marginal Neblina, José de Brito, Tibúrcio Dantas, Prefeito João de Souza Lima, Bosque do JK, Entroncamento e no Cristo Redentor.

O famoso Pé de Pequi, que fica no meio da Avenida Raizal, no Setor Morada do Sol 3, novo ponto turístico da cidade, também receberá a ornamentação natalina. A inauguração da decoração do local será no próximo dia 8, às 18 horas.