Grupo Teatro a Bordo faz apresentação especial para os alunos da ETI Fidêncio BogoInspirado em brincadeiras infantis, a equipe promoverá dois dias de atividades culturais para a comunidade escolar Alunos da Escola de T

Alunos da Escola de Tempo Integral (ETI) Professor Fidêncio Bogo, situada em Taquaruçu Grande, na zona rural de Palmas, foram convidados para assistir, nos dias 4 e 5 de setembro, às atividades culturais do Projeto ‘Caixola Brincante’, que inclui o novo espetáculo do Grupo Teatro a Bordo. As apresentações irão acontecer nos dois turnos, para que todos os alunos sejam contemplados.

O Grupo Teatro a Bordo montará em frente à escola seu palco para apresentar aos alunos a peça teatral que aborda a inspiração das brincadeiras populares e do imaginário infantil.

As atividades culturais são gratuitas e fazem parte do projeto que está sendo desenvolvido, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, do Ministério da Cultura, com o apoio do Instituto CCR, na área de atuação da CCR Aeroportos.

Para os componentes do ‘Caixola Brincante’, as atividades não estimulam só a arte, mas também sustentabilidade, pois o grupo utiliza energia solar como fonte sustentável para o abastecimento elétrico de seus equipamentos de som e luz, além do próprio palco ser um contêiner reciclado e adaptado.

“Ao longo desses 15 anos de existência, sempre procuramos trazer para os espetáculos temas que dialogam com o público. A energia solar traz a mensagem de um mundo mais sustentável e este novo projeto vai mostrar um universo brincante presente em todos os cantos do país, que marcam a infância das nossas crianças de hoje e de ontem”, explica o coordenador geral e produtor do Grupo Teatro a Bordo, Douglas Zanovelli.