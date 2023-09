ETIs Almirante Tamandaré e Anísio Teixeira intensificam ensaios para o desfile de 7 de setembro

O tradicional desfile cívico-militar de 7 de setembro, Dia da Independência do Brasil, será realizado na próxima quinta, 7, na Praça dos Girassóis, a partir das 18 horas, com a participação das Escolas de Tempo Integral (ETIs) Almirante Tamandaré e Anísio Teixeira, representando a rede municipal de ensino de Palmas. As unidades educacionais intensificaram os ensaios, realizando atividades nesta sexta-feira, 1°, com previsão de novos ensaios para a próxima semana.

A ETI Almirante Tamandaré, situada na Arse 132 (1.306 Sul), promoveu ensaio na tarde desta sexta-feira, 1°, na rua em frente à unidade. Já ETI Anísio Teixeira, localizada no setor Bertaville, ensaiou no período da manhã e realizará um novo ensaio na segunda, 4, das 8h às 9h30, também nas ruas próximas à unidade educacional.

As unidades levarão para a avenida, juntas, cerca de 500 alunos, distribuídos em diversos pelotões e acompanhadas por suas respectivas fanfarras. A ETI Anísio Teixeira participará com pelotão de porta-bandeiras, balizas e pelotão do esporte, composto por 50 atletas que participaram dos Jogos Estaduais Estudantis (JETs), dentre outros.

A ETI Almirante Tamandaré abrirá o desfile com o pelotão de porta-bandeiras. Na sequência, desfila o pelotão mirim com traje de gala, composto por cerca de 40 alunos do 1º e 2º anos e, posteriormente, o pelotão de alunos fiscais, com 38 estudantes da segunda fase do Ensino Fundamental trajando o uniforme de gala da ETI Almirante Tamandaré.

Além das unidades educacionais do município, irão participar do Desfile da Independência escolas estaduais, a banda atlética da UFT, Exército, Marinha, Polícia Militar, Corpo de Bombeiro, Polícia Militar, Guarda Metropolitana de Palmas, dentre outras instituições.