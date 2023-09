ATCP disponibiliza linha exclusiva gratuita para Festival Gastronômico nos feriados e final de semana

Para facilitar o acesso do público que pretende curtir a programação do 17° Festival Gastronômico de Taquaruçu (FGT), a Agência de Transporte Coletivo de Palmas (ATCP) irá disponibilizar linhas especiais do Meu Busão Palmas a partir desta quarta-feira, 6. Os 15 ônibus exclusivos irão sair do estacionamento do Ginásio Ayrton Senna, em Taquaralto, região Sul. E o reforço segue até o final do evento, que acontece no domingo, 10, com linhas gratuitas nos feriados e final de semana.

A linha especial, sentido ao distrito de Taquaraçu, entrará em operação a partir das 18 horas, de acordo com a demanda do público, e o retorno será mantido em até 1 hora após o encerramento do evento. O reforço não irá interferir no funcionamento convencional da Linha 450 – Taquaruçu, que tem o ponto de saída da Estação Javaé em Taquaralto.

De acordo com a ATCP, além de oferecer maior acessibilidade ao Festival, a iniciativa se destaca como uma alternativa eficaz para diminuir o fluxo de carros no distrito durante os dias de evento.

Catraca Livre

Seguindo a programação da gratuidade nos finais de semana e feriados. Durante os dias 7 e 8 de setembro, feriado nacional e estadual, e nos dias 9 e 10, sábado e domingo, as catracas do transporte público estarão livres com entrada pelas portas traseiras.

Com a gratuidade nos feriados e final de semana, os participantes do FGT têm um incentivo adicional para optar pelo transporte público, reduzindo o congestionamento nas estradas.

Cittamobi

Para ter acesso ao itinerário e rotas do Meu Busão, os passageiros podem utilizar o aplicativo Cittamobi. Para fazer uso da ferramenta é bem simples, basta acessar a loja de aplicativos do seu smartphone e realizar o download. Após o cadastro, que requer informações básicas e pessoais, os usuários terão acesso às informações sobre o mapa do itinerário da linha e a função de alarme para avisar quando o ônibus estiver no ponto de destino.