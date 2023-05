Governo do Tocantins lança edital de licitação para implantação de energia solar nos órgãos do Poder Executivo

Com o objetivo de gerar redução do custo de energia elétrica em todas as edificações da administração pública estadual, o Governo do Tocantins, por meio da Agência de Transportes Obras e Infraestrutura (Ageto), lançou nessa quinta-feira, 4, o edital de licitação para contratação de Parceria Público-Privada destinada à implantação, à operação e à manutenção de unidades geradoras de energia fotovoltaica. A estimativa é de uma economia de R$ 600 milhões aos cofres públicos durante o contrato de concessão administrativa que vigorará por 25 anos. Ao final desse período, as usinas serão incorporadas integralmente ao patrimônio estadual.

Adotar uma fonte de energia limpa, a fim de suprir a demanda dos órgãos públicos, é um grande avanço para o Governo do Tocantins, pois além de economicidade, também agregará sustentabilidade administrativa e fomento para novos negócios relacionados ao setor fotovoltaico no Estado.

O governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, destaca que a proposta atende a uma demanda global e está totalmente alinhada ao perfil da gestão. “Queremos que o Tocantins seja referência em desenvolvimento sustentável e estamos trabalhando para isso. Com a instalação das usinas, vamos avançar não só na geração de energia limpa como também atrair empreendimentos de grande porte para o Estado. É muito gratificante ver que o projeto está avançando rumo à concretização”, frisa.

Este é o primeiro edital de licitação lançado pelo Programa de Parcerias e Investimentos do Tocantins (PPI), criado com a finalidade de ampliar e fortalecer a interação entre o Estado e a iniciativa privada a favor do interesse público. O secretário de Estado de Parcerias e Investimentos, Thomas Jefferson, afirma que o lançamento fortalece o PPI do Governo do Estado e reforça o incentivo para a aproximação de investidores. “As empresas podem participar do certame tranquilamente com a segurança de que todas as orientações e legislações pertinentes estão sendo devidamente atendidas. O Tocantins possui um grande potencial para o mercado de energia fotovoltaica, que está avançando de forma muito promissora no Brasil e no mundo e, neste sentido, o projeto de energia solar foi pensado de maneira estratégica a fim de converter toda essa potencialidade energética em recursos financeiros e preservação ambiental”, explica o secretário.

Benefícios ambientais e créditos de carbono

Com a alteração da matriz energética, espera-se que o Tocantins consiga reduzir a emissão de carbono na atmosfera em mais de 2 mil toneladas ao ano, o equivalente ao gás carbônico absorvido anualmente por 130 mil árvores.

Além do ganho ambiental, o projeto pode possibilitar ainda a captação de crédito de carbono, permitindo a estruturação e a regulação desse mercado no Estado.

Projeto de PPP

Sob coordenação da Secretaria de Parcerias e Investimentos (SPI), o projeto que prevê a implantação de energia solar, antes de chegar na etapa de licitação, passou pelas fases de avaliação preliminar, preparação, modelagem e diálogo público. A Tocantins Parcerias, na sua função de braço operacional do Estado, e de forma integrada com a SPI, foi responsável pela modelagem dessa PPP tão importante para o Estado.

“Estamos otimistas que a oportunidade de negócio apresentada se torna bastante atrativa às empresas interessadas no Tocantins”, ressaltou o presidente da Tocantins Parcerias, Aleandro Lacerda.

Diálogo

Para auxiliar o poder público no aprimoramento do processo necessário até que fosse possível chegar ao edital de licitação, o Governo do Tocantins recorreu à ampla participação da sociedade disponibilizando consulta pública por 30 dias, entre 21 de fevereiro e 22 de março de 2022.

No dia 16 de março do mesmo ano, o Governo também conduziu audiência pública com a presença de representantes da sociedade civil, do judiciário e do setor privado.

Edital

Segundo o presidente da Agência de Transportes Obras e Infraestrutura, Marcio Pinheiro Rodrigues, o lançamento do edital é um marco importante para o Estado considerando que o uso da energia solar tem se expandido significativamente e se tornará a principal fonte energética do mundo. “Ampliar o uso de energia renovável é um dos esforços globais para neutralizar a emissão de carbono e promover um futuro sustentável com mais qualidade de vida para as próximas gerações. Além disso, já temos altos níveis de poluição e crises energéticas e o Governo do Tocantins com a implantação de energia fotovoltaica em suas repartições estará contribuindo com o planeta”, reforça o presidente.

A fase de licitação segue todos os ritos legais da norma brasileira e é onde será determinada a empresa ou consórcio que vencerá o pleito para desenvolver o projeto de energia solar.

O edital está disponível no site da Ageto, no link https://www.to.gov.br/ageto/concorrencia-publica/2nqz8blhjlt6 . Outras informações poderão ser obtidas com a Comissão de Licitação pelos telefones: (63) 3218-7194/ 3218-1637 ou e-mail: [email protected] / [email protected] .

O histórico completo com todos os documentos relacionados ao projeto pode ser consultado no site da Secretaria de Parcerias e Investimentos: https://www.to.gov.br/parcerias/mini-usinas-de-energia-fotovoltaica/6q33w3stg5le .

