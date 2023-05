Governador Wanderlei Barbosa inaugura R$ 3 milhões em obras em Rio dos Bois, que completa 32 anos de emancipação

O governador Wanderlei Barbosa inaugurou nesta sexta-feira, 5, obras no município de Rio dos Bois no valor de quase R$ 3 milhões de reais, viabilizadas por recursos do Governo do Tocantins com contrapartida do Fundo Municipal. Acompanhado do prefeito Moacir Oliveira, o Governador inaugurou duas pontes na zona rural e a pavimentação do setor comercial da cidade que completa nesta mesma data, 32 anos de emancipação.

“Quero parabenizar a cidade de Rio dos Bois pelos seus 32 anos, parabenizando o prefeito Moacir, que me convidou para inaugurar essas obras tão importantes pro município”, destacou o governador Wanderlei Barbosa, ao lembrar que sua gestão é marcada pela parceria com as prefeituras. “A gestão é feita por todos nós, unidos, e aqui pudemos ver a importância das cidades serem salubres, melhores, bonitas e agradáveis”, elencou.

Foram investidos R$ 1,9 milhões na construção da ponte de concreto, de 39 metros, entre os assentamentos Paulo Freire I e Paulo Freire II, na zona rural do município. O Governo do Tocantins repassou R$ 950 mil para essa obra, muito esperada pelos residentes dos assentamentos, como é o caso do Edmilson Costa Ferreira, comerciante de 54 anos. Há dois anos residindo no Paulo Freire II com sua esposa, filho e neto, ele agradeceu o fato da ponte ser de concreto. “Agora pode passar carro. Antes, quando era uma ponte de cabo de aço, só passavam moto e bicicleta”, lembrou, complementando que os moradores mais antigos dos assentamentos aguardavam a ponte com grande expectativa. “Pra sair daqui pra cidade a gente só tinha um caminho. Agora as pessoas poderão passar aqui na frente e isso vai ajudar a movimentar meu comércio”, projetou.

O prefeito de Rio dos Bois, Moacir Oliveira, disse que a obra atenderá as 155 famílias que residem nos dois assentamentos. “São cerca de 510 pessoas residindo naquela região e que aguardavam há muito tempo essa ponte para auxiliar no escoamento das produções rurais, como abacaxi e soja”, reforçou. Ele contou, também, que as pessoas precisavam andar 46 quilômetros para chegar até os assentamentos e essa distância agora foi encurtada.

Outra ponte construída e inaugurada no município com recursos do Governo do Tocantins, em parceria com a Prefeitura de Rio dos Bois, foi a sobre o Rio Gorgulho, de 10 metros, que liga o município à Associação Orgulho. O valor total investido nesta obra foi na ordem de R$ 250 mil.

Fortalecimento da Economia e Geração de Empregos

O Programa de Fortalecimento da Economia e Geração de Emprego e Renda da Agência Tocantinense de Transporte e Obras (Ageto) garantiu R$ 734 mil para a pavimentação em bloquetes do Setor Comercial de Rio dos Bois. O local recebeu, ainda, investimento de R$ 250 mil do Governo do Tocantins, através da Agência Tocantinense de Saneamento (ATS), para a construção da rede de abastecimento de água do Setor; e R$ 120 mil de recursos próprios do município para a iluminação de LED.

Conforme explicação do prefeito Moacir Oliveira, o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes (Dnit) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) precisaram remover os comerciantes que instalavam seus pontos na BR-153 e, para não deixá-los desamparados, foi desenvolvido o Setor Comercial. “Essa obra é de grande importância para nós e, principalmente, para os nossos comerciantes, que agora tem um local agradável para atender ao pessoal que passa aqui na BR-153”, comentou. “Gerou muito emprego, então a alegria é muito grande”, continuou.

A estrutura do Setor Comercial foi pensada para destinar os comerciantes que ficavam expostos aos perigos da BR-153. O empresário Alessandro Freitas Araújo, conhecido no município como Papaléguas, explicou que, antes dessas obras, o tráfego de veículos pesados ameaçava a integridade física daqueles que montavam seu comércio ao longo da rodovia federal, mas agora os clientes têm até onde estacionar. “Rio dos Bois não tinha um ponto de comércio voltado para a BR, era tudo voltado para dentro da cidade. A criação desse Setor, através da ideia dos comerciantes, com apoio da prefeitura e do governo estadual, melhorou bastante, tanto na segurança quanto no acesso dos viajantes e clientes”, pontuou.

Rio dos Bois 32 Anos

O município comemorou 32 anos nesta sexta-feira, 5, mas, desde a última segunda-feira, estão sendo realizadas programações culturais na Praça de Eventos Milton Lima Trindade. Para cantar os parabéns da cidade, a prefeitura de Rio dos Bois, com apoio do Governo do Tocantins através da Secretaria de Turismo (SETUR), convidou os Barões da Pisadinha. A tradicional cavalgada está programada para acontecer às 14h deste sábado, 6.

Edição: Luiz Melchiades