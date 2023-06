Governo do Tocantins investe R$ 3 milhões em bolsa de Iniciação Científica

O Governo do Tocantins, por meio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado (Fapt), realizou nessa quinta-feira, 22, a cerimônia de assinatura do Termo de Acordo de Cooperação (TAC) do edital entre a Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), Fapt e o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (Pibic). O acordo visa o incentivo a iniciação científica com investimento de R$ 3 milhões. O evento, conduzido pelo presidente da Fapt, Márcio da Silveira, ocorreu na sede da Fundação.

O TAC tem como objetivo apoiar propostas de Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação (ICT&I) públicas e privadas sem fins lucrativos do Estado do Tocantins por meio de concessão de 600 bolsas de iniciação científica, visando o fortalecimento da pesquisa nas instituições tocantinenses.

Os mais de R$ 3 milhões serão revertidos em bolsas para alunos e professores pesquisadores de oito Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação (ICT&I). São 75 bolsas de iniciação científica, no valor de R$ 700 para cada Instituição que aderiu ao edital como a Universidade Estadual do Tocantins (Unitins), Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), UnirG, Universidade Federal do Tocantins (UFT), Instituto Federal do Tocantins (IFTO), Universidade Federal do Norte do Tocantins (UFNT), UniCatólica e Centro Universitário de Palmas (Unitop). As bolsas são mensais e válidas por dois anos.

Durante o evento, o presidente da Fundação, Márcio Silveira, falou sobre o incentivo do Governo em Pesquisa e Inovação e o quanto estas bolsas de Iniciação são de grande importância para o cenário da CT&I no Tocantins.

“Com a validação do governador Wanderlei Barbosa começamos um trabalho de incentivo à pesquisa e apoio da comunidade científica em todo o Estado e, nós temos, agora, uma conjuntura muito favorável para trabalhar com educação, ciência e tecnologia”, pontuou Márcio Silveira.

Márcio Silveira celebra ainda, a conquista destas 600 bolsas de pesquisa para incentivar a iniciação científica. “São 600 bolsas, que foram divididas em 50 com o objetivo de contemplar várias instituições, mas como algumas não participaram e não aderiram ao edital, as outras que ficaram, serão rateadas, por igual entre as ICTIs contempladas nas duas linhas do edital. Então, serão 75 bolsas para cada Instituição”.

Edital atende Instituições Públicas e Privadas

Pela primeira vez um Acordo de Cooperação público/privado na área de pesquisa é celebrado no Estado. Um trabalho conjunto da Fundação e dos órgãos de controle para que tudo fosse feito do melhor e mais transparente jeito.

“A construção deste edital demorou quase um ano. Como é a primeira vez, essa parceria Público/Privada precisou ser construída com todos os detalhes em parceria com a CGE [Controladoria Geral do Estado], TCE [Tribunal de Contas] e PGE [Procuradoria Geral do Tocantins], até chegar nesse edital. Isso significa que a partir de agora esse edital pode ser replicado de maneira rápida e sem problema,” pontuou o presidente.

“Hoje uma promessa se torna realidade!. Este é um projeto acolhedor. Para nós é um orgulho participar deste edital. É um agradecimento em nome de todos os estudantes tocantinenses que serão agraciados com as bolsas, com a pesquisa e com os projetos que estão nos ajudando a desenvolver”, relatou o diretor da Unitop, Muniz Araújo.

O reitor da Unitins, Agusto Rezende, destacou a importância desse edital para o Estado. “Hoje, plantamos uma grande semente, com o apoio do Governo do Tocantins, um vez que teve a convergência de um ambiente favorável para que a gente conseguisse esse edital. Esse momento mostra a chancela do Estado e a certeza de que é cumpridor de todos os compromissos”, finalizou.