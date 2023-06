Agência de Fomento tem taxas de juros de 0,75% ao mês para empreendimentos turísticos durante temporada de praias

O governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, lançou na segunda semana de junho de 2023, a programação oficial da Temporada de Praia 2023. No evento, que contou com a presença de prefeitos, deputados e secretários de Estado, o chefe do poder executivo pontuou que o Estado é rico no segmento do turismo, que pode ser explorado em diversos cantos do Tocantins, movimentando a economia e gerando emprego e renda.

Por sua vez, a Agência de Fomento também se prepara para contribuir com os empreendedores do setor durante a temporada de praia. A presidente da autarquia, Denise Rocha, participou no dia 14, em Brasília (DF), do seminário do Fungetur com Agentes Financeiros Credenciados, promovido pelo Ministério do Turismo e pela Associação Brasileira de Desenvolvimento (ABDE).

O seminário tratou do panorama do setor turístico para 2023, seus cenários e tendências, o Fungetur como instrumento de política pública, liberação e acompanhamento da cessão de crédito e, finalmente, a taxa de juros e seus aspectos, a menor do mercado financeiro – aproximadamente 0,75% ao mês, considerando juros de 5% ao ano + variação do INPC.

Para a presidente da Agência de Fomento, Denise Rocha, o seminário foi de grande importância e aprendizado. “O Tocantins tem todo potencial para se tornar um dos maiores polos turísticos do Brasil, em razão da sua rica diversidade cultural, paisagens deslumbrantes, rios cristalinos, praias, cachoeiras, fauna e flora únicas, que são um verdadeiro tesouro. Mas para que todo esse potencial seja verdadeiramente aproveitado, é fundamental investir em infraestrutura, serviços e no desenvolvimento sustentável da atividade turística. Aqui entra o Fungetur [Fundo Geral do Turismo], uma ferramenta essencial para alavancar o turismo no Tocantins e promover o desenvolvimento sustentável, na medida em que a taxa de juros é inferior a 10% ao ano”, destacou a gestora.

Já o secretário Estadual do Turismo, Hercy Ayres, considera que a parceria será um sucesso. “A temporada de praias terá uma grande parceria da Agência de Fomento, que através dos recursos, disponibilizados aos microempresários que atuarão nas praias, possibilitará um melhor atendimento ao turista e um aumento em suas rendas pessoais. A Secretaria do Turismo agradece a Fomento por toda sua atuação em prol do desenvolvimento do turismo tocantinense”, pontuou.

Fungetur

O Fungetur tem como objetivo principal financiar projetos turísticos, apoiando o desenvolvimento de empreendimentos, a melhoria da infraestrutura turística e a capacitação de profissionais. Os recursos são disponibilizados para hotéis, pousadas, restaurantes, agências de turismo e outros negócios relacionados, através da Agência de Fomento do Tocantins, cujos juros são de 5% ao ano mais a variação do INPC. No caso do capital de giro, o prazo é de 78 meses, inclusa a carência de 12 meses. Já para a aquisição de máquinas e equipamentos, o prazo é de 60 meses, inclusa a carência de 12 meses. Por tais razões, o Fundo impulsiona a economia local e o crescimento econômico, além de promover a geração de empregos.

Dentro desse contexto, é importante ressaltar o vínculo deste Fundo com o Cadastur. Muitos municípios – em que pese possuírem enorme potencial para desenvolvimento da atividade turística – não possuem cadastro no Ministério do Turismo, o que inviabiliza a aplicação de recursos desta natureza no município. Para que os recursos do Fungetur sejam investidos em empreendimentos ligados ao setor, o município deve estar cadastrado no Mapa do Turismo Brasileiro. A título exemplificativo, nesta data apenas 33 municípios do Tocantins estão cadastrados, o que representa um percentual pequeno ante os 139 emancipados no Estado do Tocantins.

Atendimento

A Agência de Fomento funciona na 103 Sul Rua de Pedestre SO-09, nº 02 – Plano Diretor Sul, em Palmas–TO, de segunda-feira a sexta-feira, das 12 às 18 horas. Já o telefone para contato é (63) 3220-9800 e a plataforma digital pode ser acessada em www.fomento.to.gov.br. Em Araguaína e Gurupi, os atendimentos ocorrem nos “stands” localizados nas sedes do “É pra Já”, ou pelos telefones (63) 99277.6113 e (63) 99993.7063, respectivamente.