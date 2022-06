Governo do Tocantins institui Projeto TO Graduado de expansão e interiorização do ensino público superior

A lei que prevê o projeto de expansão e interiorização do ensino público superior do Governo do Tocantins foi publicada na terça-feira, 28, no Diário Oficial do Estado (DOE). Com isso, a Universidade Estadual do Tocantins (Unitins) torna oficial o projeto TO Graduado, de iniciativa do Governo do Tocantins, que prevê a implantação de Núcleos de Atuação Universitária com cursos tecnológicos em 15 municípios do Estado.

O Projeto TO Graduado contemplará alunos que tenham concluído integralmente o ensino médio e tenham sido devidamente aprovados em processo seletivo público, que será organizado e realizado pela Unitins. A expectativa é de que o vestibular aconteça em agosto deste ano.

“Esse é um importante passo para a educação no nosso Estado. Desse ano até 2027, serão mais de sete mil vagas de ensino público superior nas cidades do interior. Estamos comemorando a aprovação da lei e fechando o cronograma de ações para implementação dos núcleos, como definindo as habilitações estruturais de cada cidade, identificando as instituições parceiras e desenhando toda a base pedagógica”, explicou o reitor da Unitins, Augusto Rezende.

TO Graduado

O TO Graduado conta com a parceria da Secretaria da Educação (Seduc). Caberá à pasta disponibilizar salas aula, em escolas da rede estadual de ensino, para a realização das atividades pedagógicas das graduações; sala para laboratório de informática; sala administrativa e espaço de convivência para os estudantes a serem atendidos. Serão 40 alunos por turma.

O reitor Augusto Rezende explicou que toda a estrutura do laboratório, já que os cursos têm formato híbrido, será de responsabilidade da Unitins, mas as escolas que sediarem os Núcleos de Atuação Universitária poderão fazer uso dos equipamentos de informática (computadores) e conexão de rede destinados à formação, nos turnos matutino e vespertino, assegurando o objetivo pedagógico da atividade. “Teremos um técnico na escola, responsável pelo laboratório, que será utilizado também pelos alunos. É um ganho para todos”, afirmou. Serão 25 computadores por laboratório.

“Essa parceria da Seduc com a Unitins possibilita que os estudantes tenham acesso a uma educação superior de qualidade, além de ser uma otimização dos recursos públicos, pois beneficia diretamente as unidades de ensino em que o programa funcionará”, reforçou o titular da Seduc, Fábio Vaz.

Municípios

Até o momento Araguaçu, Caseara, Colméia, Colinas do Tocantins, Itacajá, Guaraí, Sítio Novo, Paranã, Ponte Alta do Tocantins e Natividade são os municípios definidos que receberão o núcleo. Entre os critérios para escolha das cidades estão: quantitativo populacional acima de dez mil habitantes; escola estadual disponível para instalação do núcleo; não haver oferta de ensino público superior na cidade e interesse da comunidade local pelos cursos ofertados.

Em todas essas cidades já foram realizadas audiências públicas para apresentação do projeto e levantamento das demandas de cursos, considerando a vocação de cada região e a capacidade de empregabilidade.

Entre os cursos tecnólogos que serão implementados estão Gestão em Agronegócio, Gestão Pública, Análise e Gestão de Mídias Sociais, Análise e Desenvolvimento de Softwares, Gestão em Turismo e Gestão de Eventos, além de licenciaturas de História e de Pedagogia, previstas para 2023.

Todas as despesas decorrentes da execução das ações do TO Graduado correrão por conta de dotação orçamentária advinda do orçamento próprio da universidade, de emendas parlamentares e recursos oriundos de contrapartidas financeiras. Serão contratados, mediante chamamento público, professores tutores e auxiliares que atuarão nas unidades. O DOE também trouxe a lei que permite à Unitins a alteração estrutural para atendimento às demandas do TO Graduado, prevendo rearranjo funcional e pedagógico.

Edição: Cláudia Peixoto