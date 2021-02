Governo do Tocantins faz correção em erosão na TO-342, entre Miranorte e Dois Irmãos

O Governo do Tocantins, por meio da Agência Tocantinense de Transportes e Obras (Ageto), iniciou na tarde dessa quarta-feira, 17, as obras de correção de uma erosão no trecho da TO-342, entre a BR-153, em Miranorte, e o município de Dois Irmãos.

De acordo com o coordenador da Residência Rodoviária de Paraíso, Fabrício Corrêa, a erosão foi causada pelas chuvas. “O sistema não suportou o grande fluxo de água ocasionado pelas chuvas que caíram na região nos últimos dias”, explica.

O trecho da rodovia foi interditado parcialmente para execução dos trabalhos e o trânsito no local flui em meia pista. “A agilidade na intervenção garantiu a integridade da rodovia e não existe risco de rompimento total da via, mas solicitamos ao motorista que redobre a atenção caso precise trafegar pelo local”, frisa o coordenador.

O dano foi constatado pelas equipes de monitoramento da Ageto. A secretária da Infraestrutura e presidente da Ageto, Juliana Passarin, destaca a importância do sistema adotado pelo Governo do Estado. “Estamos trabalhando para fortalecer nosso sistema viário e com o monitoramento as respostas do Governo estão sendo mais ágeis”.

A previsão é de que os serviços de correção sejam concluídos na próxima semana.