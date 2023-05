Governo do Tocantins facilita acesso ao crédito rural na Agrotins 2023

O Governo do Tocantins, por meio do Instituto de Desenvolvimento Rural do Tocantins (Ruraltins) e da Agência de Fomento, proporciona aos produtores rurais, o acesso a linhas de financiamentos para que possam impulsionar suas atividades, seja na agricultura ou na pecuária. E esse serviço também está sendo oferecido na Feira de Tecnologia Agropecuária do Tocantins (Agrotins) 2023; e quem aproveitou a oportunidade do crédito foi a produtora de Domingas Alves da Silva Moraes, do Assentamento Amigos da Terra, em Darcinópolis (TO).

Além de participar como expositora no pavilhão do Agroextrativismo, Domingas aproveitou a oportunidade de negócios e o acesso facilitado para adquirir uma máquina de plantio de grãos (arroz, feijão e milho).”Aqui na Agrotins, encontrei a máquina que estávamos precisando e logo procurei o Ruraltins que sempre tem me ajudado. Mais uma vez fico satisfeita pela assistência recebida do Ruraltins “, agradeceu.

O engenheiro agrônomo da Gerência de Crédito, Rafael Massaro, destacou que o crédito rural é uma das ferramentas mais importantes para que o produtor amplie suas atividades de forma significativa. “Assim como a dona Domingas, o agricultor pode procurar o Ruraltins para acessar as linhas de crédito disponíveis e assim, ter a oportunidade de melhorar sua atividade agrícola, agregando valor ao seu produto e também gerando mais renda no campo. Além do projeto, o produtor vai contar ainda com acompanhamento técnico desde o planejamento até a execução no campo”, explicou.

Assistida pelo extensionista do Ruraltins Wando Cruz, por meio do Convênio Oportunidade, a produtora veio para a Agrotins participar da exposição como guardiã de sementes crioulas. Já na sua propriedade, trabalha na produção de arroz, feijão, milho, e a atividade de meliponicultura, com certificação da Organização de Controle Social (OCS) Cinturão Verde como produtora certificada para produção orgânica participativa.

