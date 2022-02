Governo do Tocantins entrega 48 veículos para fortalecer a defesa agropecuária no Estado

Texto: Secom/Governo do Tocantins

O Governo do Tocantins, por meio da Agência de Defesa Agropecuária (Adapec), entregou na manhã desta quarta-feira, 9, uma frota de 48 veículos para os representantes das 11 delegacias regionais de serviços. O reforço é para promover o fortalecimento do sistema de defesa agropecuária do Estado, que vem em grande desenvolvimento na agropecuária.

Durante a entrega dos carros, o presidente da Adapec, Paulo Lima, exaltou o apoio incondicional do governador em exercício do Estado do Tocantins, Wanderlei Barbosa, à defesa agropecuária do Tocantins. “Os veículos fazem parte da política de reestruturação da atual gestão, que visa melhoria nas condições de trabalho, melhor atendimento ao produtor rural, além do desenvolvimento e crescimento do agronegócio”, pontua.

Além da sede, foram contemplados os escritórios regionais dos seguintes municípios: Araguatins, Araguaína, Formoso do Araguaia, Colinas do Tocantins, Gurupi, Miracema do Tocantins, Palmas, Paraíso do Tocantins, Porto Nacional, Pedro Afonso e Taguatinga.

Dentre os veículos, foram entregues 15 picapes L200 Triton, 30 Fiat Mobi e 3 Duster. Todos são locados e contam com sistema de rastreamento.