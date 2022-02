Lacen Tocantins participa de capacitação nacional sobre sequenciamento genético

Uma equipe de profissionais do Laboratório Central de Saúde Pública do Tocantins (Lacen), vinculado à Secretaria de Estado da Saúde (SES), está participando de uma capacitação para atuação no Laboratório de Sequenciamento Genético. O serviço faz parte do plano do Ministério da Saúde (MS) de descentralizar e estruturar a Rede Nacional de Vigilância Genômica.

“Toda a Rede de Lacen foi investida na aquisição de equipamentos, computadores e insumos que são necessários para a realização do processamento das amostras. Cada secretaria de saúde teve como contrapartida a estruturação física, complementação de equipamentos não contemplados pelo Ministério da Saúde e designação de equipe de profissionais especialistas para atuarem neste serviço”, explicou a diretora do Lacen/TO, Jucimaria Dantas.

As capacitações foram iniciadas em agosto de 2021, com atividades on-line e presenciais e, nesta semana, entraram em fase de conclusão. Já os equipamentos enviados pelo Ministério da Saúde foram recebidos em dezembro de 2021 e estão sendo utilizados para etapa final do treinamento presencial, com a presença de um assessor científico designado.

“Utilizamos a tecnologia de sequenciamento de nova geração, o NGS e, com isso, conseguiremos sequenciar as variantes do novo Coronavírus para realizar a vigilância epidemiológica”, explicou o assessor científico do Instituto Ilumina, Guilherme Damaso.

A expectativa é de que, após a finalização da capacitação, o Lacen/TO passe a realizar o monitoramento das variantes em circulação no Estado, além de investigar possíveis novas mutações.