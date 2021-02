Governo do Tocantins decide não decretar ponto facultativo no carnaval para evitar aglomerações e proliferação da Covid-19

O Governo do Tocantins não irá decretar ponto facultativo no carnaval deste ano. O período compreende os dias 15, 16 e 17 de fevereiro, de segunda a quarta-feira. A medida foi tomada para evitar aglomerações e a consequente proliferação da Covid-19. Até essa quinta-feira, 4, o Estado já havia registrado mais de 100 mil casos de pessoas infectadas pelo vírus e 1.402 mortes.

Segundo o secretário de Estado da Saúde, Edgar Tollini, a medida é importante pela particularidade do feriado de carnaval. “Diferente de outros feriados, quando o Governo decidiu por emendar a folga por mais dias estimulando a população a ficar em casa, o carnaval, pela sua característica, estimula exatamente o contrário: festas e aglomerações. Essa é uma realidade que temos que enfrentar com intuito de ajudar a conter o avanço da pandemia no Tocantins”, pondera o gestor.

As comemorações de carnaval já estavam proibidas pelo Poder Público. Desde março do ano passado, o estado de calamidade pública decretado pelo governador do Estado do Tocantins, Mauro Carlesse, vetava, entre outras coisas, aglomerações em espaços públicos e privados.

Além do Tocantins, outros estados também já anunciaram a suspensão do ponto facultativo no período de Carnaval, a exemplo do Acre, Amazonas, Amapá, Bahia, Ceará, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, São Paulo, Santa Catarina e Sergipe.