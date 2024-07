Governo do Tocantins capacita comunidade na prática fotográfica no Workshop Joias do Jalapão

As atividades do Workshop Joias do Jalapão, realizado na zona urbana de Mateiros e no povoado Mumbuca, promovido pelo Governo do Tocantins, por meio do Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins), foram concluídas nessa quarta-feira, 10. A ação integra a programação de férias no Jalapão e contou com a participação de artesãos e membros da comunidade local envolvidos na cadeia produtiva do artesanato em capim-dourado.

Com o objetivo de oferecer, aos artesãos locais, a oportunidade de aprimorar suas habilidades em técnicas de fotografia para redes sociais, uma ferramenta essencial para a divulgação e a comercialização de seus produtos, a agenda foi organizada pela supervisão do Parque Estadual do Jalapão (PEJ) com o apoio da Gerência de Suporte ao Desenvolvimento Socioeconômico do Instituto.

“Os artesãos da ACAPPM [Associação dos Artesãos e Pequenos Produtores de Mateiros] e do povoado Mumbuca puderam contar com técnicas de iluminação, objetos naturais para compor as fotos, entre outros. A Gerência de Desenvolvimento Socioeconômico do Naturatins está em constante interação com este pessoal, procurando trazer técnicas que os envolvam e, claro, valorizem e fomentem suas produções”, destacou a guarda-parque do Naturatins, Marina Morena.

O curso foi ministrado pela comunicadora Giovana Gutseit Stefani, de Curitiba, que destacou o desejo de expandir o curso para mais pessoas a fim de promover o artesanato em capim-dourado mundo afora e trazer rentabilidade à comunidade local. “Foi bem proveitoso todo o treinamento, as pessoas gostaram bastante e tivemos retorno para próximas ideias, aprimorar e fazer mais, para mais pessoas. Gostei bastante da comunidade, conseguimos trabalhar e o intuito é expandir cada vez mais todo o alcance das biojoias do Tocantins e valorizar cultura, tradição e história. A ideia é aumentar cada vez mais a renda e a presença digital, com apresentação comercial, esteticamente bonita”, finalizou.