Naturatins promove reunião sobre funcionamento de praias temporárias, em Araguatins

A Agência Regional do Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins) em Araguatins, cidade localizada na região do Bico do Papagaio, promoveu nessa quarta-feira, 10, reunião para discutir os procedimentos de implantação e funcionamento de praias temporárias. O encontro foi realizado em conformidade com a Portaria n° 154/2019 do Instituto, que regula as atividades de lazer e turismo nas praias temporárias.

A inspetora do Naturatins, Thuria Silva Reis, conduziu a reunião e destacou a importância da instrução e da conscientização ambiental para a preservação ao longo do Rio Araguaia. “A reunião contou com a participação de acampados familiares, da Polícia Militar, da Polícia Militar Ambiental e do ambientalista e professor Fábio Amado. O professor Fábio, que é parceiro do Naturatins nas causas ambientais, tem se dedicado há mais de 20 anos à preservação do Rio Araguaia, por meio do projeto Eco Cidadão, que busca sensibilizar a comunidade sobre a importância da conservação ambiental”, detalhou.

Durante o encontro, foram abordados temas como a importância do descarte correto de resíduos, a preservação das margens do rio e a proteção da fauna e flora locais. A inspetora Thuria Silva Reis enfatizou que a educação ambiental é essencial para que a comunidade possa usufruir das praias temporárias de forma consciente e responsável.

Com a chegada da temporada de férias, o Naturatins intensificou as ações de monitoramento e conscientização nas praias temporárias, para garantir que todos os visitantes possam aproveitar o lazer e o turismo de forma sustentável e respeitosa com o meio ambiente.