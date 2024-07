Durante temporada de praia, Naturatins promove campanha para coleta de óleo de cozinha usado

Para preservar o meio ambiente e garantir a qualidade das praias tocantinenses durante a temporada do mês de julho, o Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins), por meio da Supervisão da Área de Proteção Ambiental (APA) Ilha do Bananal/Cantão, em parceria com a Prefeitura Municipal de Araguacema, lançou uma campanha para coleta de óleo de cozinha usado. A ação visa conscientizar os estabelecimentos comerciais e os barraqueiros sobre a importância do descarte correto do resíduo para evitar que seja lançado indevidamente no meio ambiente e cause danos à fauna e à flora aquática.

O óleo de cozinha, quando descartado incorretamente, pode causar diversos problemas ambientais. Ao chegar aos rios e aos mares, a substância forma uma camada fina sobre a superfície da água, que impede a entrada de luz solar e oxigênio, essenciais para a sobrevivência dos organismos aquáticos.

O supervisor da APA Ilha do Bananal/Cantão, Fábio Dias, destaca que a campanha de coleta de óleo de cozinha na Praia da Gaivota em Araguacema busca minimizar esses impactos negativos, com uma alternativa segura e ambientalmente correta para o descarte desses resíduos. “Com ação conjunta entre o Naturatins e a Prefeitura, os estabelecimentos comerciais e os barraqueiros têm acesso aos recipientes específicos de coleta, onde poderão depositar o óleo de cozinha usado”, detalha.

Após pode ser depositado nos pontos de coleta, o resíduo será destinado à reciclagem e poderá ser utilizado na produção de sabão e outros produtos.

Conforme a secretária de Meio Ambiente de Araguacema, Leonete Mesquita, foram entregues, aos barraqueiros e aos comerciantes, recipientes com capacidade de 50 litros. Para a gestora, o sucesso da campanha de coleta de óleo de cozinha depende da conscientização e do engajamento de todos os envolvidos. “Ao descartar o óleo de cozinha usado de forma correta, os estabelecimentos comerciais e barraqueiros contribuem para a preservação do meio ambiente e garantem a qualidade das praias tocantinenses para as futuras gerações”, destaca.