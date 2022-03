Governador Wanderlei Barbosa visita Hospital Regional de Araguaína e reforça inauguração da Ala de Oncologia ainda neste semestre

Por Elder Silva / Edição: Luiz Melchiades | Governo do Tocantins

25/03/2022 – Publicado às 10h14

Na tarde desta sexta-feira, 25, cumprindo agenda oficial, o Governador Wanderlei Barbosa visitou o Hospital Regional de Araguaína (HRA), onde, acompanhado pelo secretário de Saúde Afonso Piva e demais autoridades, vistoriou a instalação de diversos setores da unidade hospitalar. Durante a visita, o Governador conversou com pacientes e equipes multiprofissional.

O Governador Wanderlei Barbosa reforçou o compromisso do Governo do Estado de inaugurar a Ala de Oncologia ainda neste semestre. “Com isso, o atendimento vai melhorar e muito, porque nos entristece ver as pessoas nos corredores sem climatização. Queremos dar a todos que procuram tratamento de saúde aqui em Araguaína, um atendimento humanizado. Este é nosso desejo e a expectativa é grande. Quando entregarmos a Ala da Oncologia, vai abrir novos espaços para a internação e tirar as pessoas do corredor”, destacou.

O secretário Afonso Piva reforçou que o HRA vem ganhando vários equipamentos para melhorar os atendimentos. “O Governador mandou dar urgência, e já entregamos vários aparelhos, como por exemplo, um ultrassom e um desfibrilador. Em até dia 30 chegarão dois arcos cirúrgicos, e, além disso, teremos estrutura para cirurgia ortopédica e equipamentos cirúrgicos”, pontuou.

A diretora do HRA, Wal França, agradeceu a visita do Governador em nome de toda equipe da unidade. “A visita faz com que o Governador conheça nossa realidade e venha colocar prioridades para melhorias”, destacou.