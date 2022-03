Governador Wanderlei Barbosa credencia Hospital Dom Orione no Servir e garante atendimentos a mais de 19 mil usuários do plano em Araguaína e região

Por Guilherme Lima e Jarbas Coutinho / Edição: Luiz Melchiades | Governo do Tocantins

25/03/2022 – Publicado às 11h03

A partir do dia 1º de abril os usuários do Plano de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Estado do Tocantins (Servir), vão voltar a ser atendidos pelo Hospital do Orione de Araguaína. O Termo de Credenciamento da unidade foi assinado nesta sexta-feira, 25, pelo Governador Wanderlei Barbosa durante visita à cidade, beneficiando mais de 19 mil usuários do plano em Araguaína e região.

Por questões econômicas, os atendimentos aos usuários do Servir no Hospital foram interrompidos em agosto do ano passado. “Quando soubemos do endividamento ficamos muito tristes e me alegra dizer que, agora, comemoramos o abatimento dessa dívida na ordem de 90%. Isso é uma alegria não só para mim, mas para os nossos servidores, que podem ser tratados por um plano de saúde em um ambiente de referência no Estado”, afirmou o Governador Wanderlei Barbosa.

O diretor presidente do Hospital Dom Orione, padre Bruno Rodrigues, comemorou a assinatura do termo. “Existia uma situação difícil em relação à manutenção do serviço do plano no Hospital e o problema foi resolvido com a chegada do Governador Wanderlei Barbosa. Para nós, o convênio significa cumprir a missão do Hospital Dom Orione e o servidor volta pra essa casa feliz”, destacou.

O Dom Orione atende na região norte do Tocantins há 46 anos, sendo o hospital particular mais antigo, ainda em atividade, na cidade de Araguaína. Por ser uma unidade hospitalar filantrópica, precisa destinar 60% dos atendimentos ao Sistema Único de Saúde (SUS), ofertando serviços em obstetrícia, neonatologia, UTI Neonatal, cirurgias cardíacas e embolização de forma gratuita à população. Com o credenciamento do Servir, os servidores do Estado terão acesso a mais de 50 especialidades médicas no Hospital.

Atendimentos que a servidora estadual e enfermeira Nilcilene Pinto conhece muito bem. Por muitos anos, a servidora e sua família foram usuárias dos serviços do Servir no Hospital. “É uma alegria muito grande [retornar]. Sem os serviços do Dom Orione, era uma tristeza. Eu utilizo o Servir, meus irmãos e meus pais, então para nós o hospital é uma referência e voltar o atendimento é muito bom”, comemora.

Visitas

Ainda na tarde desta sexta-feira, o Governador Wanderlei Barbosa visitou o Hospital Regional de Araguaína, o setor Oncológico e as obras da Unidade de Alta Complexidade em Oncologia, que está com quase 95% executados. A unidade contará com ambulatórios, enfermaria, consultórios odontológicos, setor administrativo, auditório, hospital dia, sala de pequenos procedimentos, sala de ultrassom, unificação do prontuário da oncologia no centro integrado, que contará também com serviços de quimioterapia, radioterapia e braquiterapia.

Presenças

Participaram do evento deputados estaduais, prefeitos, vereadores de Araguaína e região, secretários de Estado, além da Diretoria do Hospital Dom Orione.