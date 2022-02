Governador Wanderlei Barbosa prestigia final de competição da maior Copa de Futebol amador do norte do Estado

Texto: Secom/Governo do Tocantins

O governador em exercício do Tocantins, Wanderlei Barbosa, participou da Abertura Oficial da final da 11ª edição da Copa do Boi, realizada no município de Santa Fé do Araguaia, no norte do Estado. O evento aconteceu neste domingo, 6, no Estádio Barretão. O Governador jogou uma partida de futebol amistosa antes do jogo oficial.

A competição é considerada a maior de futebol amador do norte do Estado e conta com 28 equipes de vários municípios da região disputando o prêmio. A partida terminou 0 a 0 no tempo regulamentar, mas o time Hawa Tymyrá se consagrou campeão da 11ª Copa Boi, ao vencer o time Sebozão por 6 a 5 nos pênaltis.

A partida foi prestigiada pelos moradores que lotaram as arquibancadas e por várias lideranças, como a prefeita de Santa Fé do Araguaia, Vicença Lino, o vice-prefeito, Welton Gama, o ex-prefeito Valtenis Lino, além de prefeitos de cidade vizinhas, deputados estaduais, vereadores, lideranças comunitárias e esportivas da região.

O governador Wanderlei Barbosa destacou a importância do evento esportivo e reforçou o seu compromisso para o desenvolvimento do esporte no Estado. “Eventos esportivos como esse ajudam a fomentar a integração principalmente entre os jovens. Pensando nisso, criamos recentemente a Secretaria de Esportes. Aos poucos, com o apoio do Governo do Tocantins, os municípios vão retomando os eventos esportivos como esse da Copa do Boi. Parabéns aos organizadores, o Manoelzinho e a Prefeitura do município em nome de nossa prefeita Vicença”, disse o Governador.

O organizador do evento, Manoel José Filho, conhecido como Manoelzinho PG, ressaltou a importância da competição para a região norte. “Essa é a maior competição da região Norte do Tocantins. É uma satisfação receber todas essas lideranças aqui no município no final do campeonato”, destacou.