Boletim da Defesa Civil aponta final de semana chuvoso na Capital

O primeiro fim de semana do mês de fevereiro será marcado por clima ameno, com forte possibilidade de chuvas e a presença do sol isolado em alguns períodos dos dias, na Capital. É o que aponta o novo boletim com a previsão climática divulgado pela Defesa Civil de Palmas, nesta sexta-feira, 04.

A previsão também dá destaque para o alerta emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), com risco de chuvas intensas nas próximas horas para Palmas e região, entre 20 e 30 mm/h ou 50 mm/dia, com fortes pancadas de ventos de 40 a 60 km/h. O alerta teve início às 10h15min desta sexta, e segue até as11 horas, neste sábado, 04.

Conforme os dados, o sábado iniciará o dia com nuvens isoladas e com até 90% de possibilidades de chuvas ao longo do dia. Os termômetros irão marcar 31°C de máxima e 23°C de mínima. A umidade relativa do ar varia entre 85% e 40%.

No domingo, 06, o clima fica mais ameno, com os termômetros marcando máxima 29°C e 22°C de mínima, com 90% de possibilidade de novas pancadas de chuvas que podem cair a qualquer momento do dia. Já as rajadas de ventos podem registrar a marca dos 14 km/h (E).