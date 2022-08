Governador Wanderlei Barbosa participa de evento com mais de 6 mil pessoas em Sítio Novo e destaca investimentos na região do Bico do Papagaio

O Governador do Tocantins e candidato à reeleição, Wanderlei Barbosa (Republicanos), participou de um grande evento em Sítio Novo neste sábado, 20, que contou com a presença de mais de seis mil pessoas. Em seu discurso, ele destacou investimentos importantes da sua Gestão no município e na região do Bico do Papagaio nas áreas de Saúde, Educação, Segurança Pública e Infraestrutura.

“Em nove meses, desde que assumi o Governo do Tocantins, avançamos muito na área da Saúde no Bico do Papagaio com a instalação de dez leitos de UTI em Augustinópolis, a regularização dos repasses financeiros aos municípios e aos hospitais de pequeno porte, além do credenciamento de um hospital com serviço de urgência 24 horas e laboratório de análises clínicas, ambos em Imperatriz [MA] pelo Servir, uma demanda antiga dos servidores públicos que vivem nesta região”, pontuou.

O Governador Wanderlei lembrou da implantação do Núcleo de Atuação Universitária da Unitins em Sítio Novo, que vai ofertar cursos tecnólogos por meio do projeto Tô Graduado e das obras de pavimentação asfáltica.

“Trouxemos para Sítio Novo mais oportunidades aos jovens e adultos de acesso a um curso superior e estamos pavimentando ou recuperando importantes rodovias aqui da região como a TO-126, que liga os municípios de Itaguatins e Maurilândia, a TO-415 que interliga Nazaré, Santa Terezinha e Palmeiras e a TO-210 que dá acesso a quatro comunidades em Tocantinópolis, além de outros trechos por todo o Tocantins”, destacou.

Entre os resultados de sua Gestão, o Governador Wanderlei também destacou investimentos na área da Segurança Pública com a nomeação de mil policiais militares que vão atuar em todo o estado, e ainda a preparação do concurso da Polícia Civil. “Fizemos em nove meses, o que outros governadores não fizeram em anos. E é por isso que quero continuar sendo governador, para cuidar e melhorar a vida das pessoas”, assegurou.

*Participações*

Em Sítio Novo, o governador Wanderlei Barbosa participou do lançamento da candidatura à reeleição do deputado estadual Jair Farias (UB), ocasião em que esteve acompanhado do seu candidato a vice, Laurez Moreira (PDT) e da candidata ao Senado Professora Dorinha (UB).