Governador Wanderlei Barbosa entrega reforma em escola de Guaraí e visita obras do Corpo de Bombeiros da cidade

O governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, inaugurou nesta quinta-feira, 3, as obras de construção e ampliação do Centro de Ensino Médio Oquerlina Torres, em Guaraí. A unidade escolar tem 241 estudantes matriculados da 1ª série à 3ª série do Ensino Médio. Ainda no município, o gestor visitou a obra em andamento da Unidade Operacional do Corpo de Bombeiros Militar do Tocantins, da cidade.

Wanderlei Barbosa, que tem em seu Governo como prioridade a educação, destacou a alegria de poder entregar mais uma obra à população de Guaraí. “Tenho uma parceria muito boa com a prefeitura de Guaraí, com muita alegria eu estou aqui entregando mais uma obra a esta cidade. Um refeitório novo que vai beneficiar 241 alunos assim como todas as adaptações necessárias que foram feitas para atender a demanda de um centro de ensino integral”, ressaltou.

A unidade escolar recebeu um investimento de R$ 1.719.714,40 para a construção de refeitório, passarela coberta e rampas de acesso, além da reforma dos banheiros, substituição das esquadrias, adequação da sala de recursos multifuncionais, implantação do sistema fotovoltaico e do paisagismo completo.

O secretário de Educação do Tocantins, Fábio Vaz, pontuou que melhorias na educação são necessárias. “Prometemos entregar essa obra aqui com as devidas adequações para torná-la uma escola de tempo integral, e hoje estamos aqui cumprindo o nosso dever. Toda a escola foi adaptada até porque o aluno passa a ficar, não só quatro horas, mas nove horas no centro de ensino. E o refeitório é um espaço espetacular, tem condições de trabalho para equipe toda, com a cozinha apropriada”, completou.

O professor de sociologia, Dionathan Fragoso, ressaltou que a Escola, agora, tornou-se mais atrativa para os alunos. “Após as mudanças realizadas na escola o ambiente se torna mais acolhedor para recebê-los para lecionar. Especificamente a sala de aula, que passou por alterações sendo hoje um local mais agradável, bem mais iluminado, consequentemente mais atraente para os estudantes” destacou.

A prefeita de Guaraí, Fátima Coelho, agradeceu a parceria que o governador Wanderlei Barbosa tem com a cidade, destacando seu contentamento em mais uma obra entregue à população por meio do Governo do Tocantins. “Essa reforma e ampliação da escola vai ser muito boa para que a gente possa receber mais alunos no centro de ensino, melhorando e trazendo um ensino de qualidade da Escola Estadual Oquerlina Torres. E eu parabenizo o Governador por essa iniciativa, por ele ser esse governador municipalista que sempre está ajudando os município de Guaraí”, comentou.

Refeitório

O principal investimento do Centro de Ensino Médio Oquerlina Torres foi a construção do refeitório climatizado com todos os utensílios de cozinha novos, possibilitando uma melhor qualidade para os alunos, visto que a unidade escolar é em tempo integral.

O aluno do terceiro ano do ensino médio, Emanuel de Castro, destacou que, com as melhorias realizadas no centro de ensino, um ambiente mais confortável passa a ser realidade para os estudos. “Bem, como aluno posso dizer que essa nova estrutura da escola trouxe um local mais confortável pra gente estar. Com essa reforma eu vejo que eu posso estar em vários locais aqui da escola de uma maneira mais agradável”, afirmou.

Já a merendeira Marinalva Bandeira da Silva, que trabalha há 26 anos na Escola Estadual Oquerlina Torres, relatou estar muito contente com a entrega do novo refeitório. “A nova cozinha e o novo refeitório são um presente para nós. Ter um refeitório climatizado é uma alegria para as nossas crianças”, disse.

Visita a obras

Ainda no município, nesta quinta-feira, 3, o Governador visitou a obra em andamento da Unidade Operacional do Corpo de Bombeiros Militar do Tocantins, da cidade. A construção é fruto de uma Ordem de Serviço assinada por Wanderlei Barbosa e o coronel Carlos Eduardo Farias, comandante-geral da corporação, em parceria com a prefeita Fátima. O projeto em execução está orçado em cerca de R$ 1,5 milhão.

Edição: Alba Cobo