Governador Wanderlei Barbosa e vice Laurez Moreira abrem PPA em Gurupi e destacam a participação popular no desenvolvimento do sul do Estado

O município de Gurupi representou a região sul do Estado, sendo palco, nesta sexta-feira, 4, da 7ª Consulta Pública do Plano Plurianual (PPA 2024-2027) e contou com a presença do governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, e do vice-governador Laurez Moreira. O PPA é realizado pelo Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento (Seplan), e em Gurupi ocorreu no Centro de Ensino Médio Bom Jesus.

Durante o evento, o governador Wanderlei Barbosa ressaltou a importância de ouvir as demandas da população local e envolver a comunidade nas decisões que impactarão diretamente suas vidas. “Nós fazemos um governo com o olhar de norte a sul do Estado. Esta edição do PPA é de todas as cidades do entorno de Gurupi e agradeço o compromisso dos cidadãos em participar deste momento. Nosso governo é de resultado, eu peço que vocês, que aqui estão, deem sua opinião e pontuem as necessidades, para construímos, juntos, o Plano para os próximos anos. O PPA só será construído com toda a equipe de Governo, com todo o secretariado, as autarquias e, principalmente, com a ajuda do povo”, afirmou o chefe do Executivo estadual.

Por sua vez, o vice-governador Laurez Moreira, que construiu sua trajetória política em Gurupi, falou com entusiasmo sobre a oportunidade de contribuir com o desenvolvimento da cidade que fez parte de sua história e convidou a todos da região para participar, de forma enfática, do planejamento. “Nada melhor do que fazer um governo com planejamento e é importante que cada cidadão diga o que quer para a região. Vamos colocar no planejamento todas as obras importantes para o fortalecimento do estado do Tocantins, contemplando as necessidades da região sul do Estado”, comentou o vice-governador.

Ambos os líderes enfatizaram a parceria entre o governo estadual e os municípios da região sul. Nesse sentido, a prefeita de Gurupi, Josi Nunes, agradeceu ao governador Wanderlei Barbosa em ter a atenção com a Regional Sul e reafirmou o compromisso do município na execução do PPA, a partir da escolha popular. “Vamos aproveitar este momento de elaboração do Planejamento para dizer os nossos sonhos, as nossas necessidades e os nossos grandes desafios. Tudo que nós desejamos tem que estar no PPA do Governo do Estado e nós prefeitos temos que seguir o Plano e é isso que nós fazemos a cada ano”, comentou a prefeita Josi Nunes.

O secretário de Estado do Planejamento e Orçamento, Sergislei Moura, exaltou as potencialidades da Regional Sul para o Estado, destacando o setor de serviços, agropecuária e mineração, e falou do otimismo em realizar mais uma consulta pública. “A perspectiva do Governo é trabalhar com a comunidade, junto com toda a nossa equipe de técnicos, buscando as principais prioridades que o Estado tem para os próximos quatro anos. Estamos otimistas, pois temos o exemplo dessa escola, que sedia a sétima consulta, e teve reforma a partir de uma demanda do PPA”, pontuou o secretário Sergislei.

Regional Sul

O PPA é um instrumento essencial para o planejamento de ações governamentais, determinando as prioridades e as metas a serem alcançadas durante um período de quatro anos. A participação do governador e do vice-governador na elaboração do plano para Gurupi representa um comprometimento significativo com o desenvolvimento e o progresso da região.

A edição do PPA na Regional Sul envolveu 17 municípios, sendo eles Aliança do Tocantins, Alvorada, Araguaçu, Cariri do Tocantins, Crixás do Tocantins, Dueré, Figueirópolis, Formoso do Araguaia, Gurupi, Jaú do Tocantins, Palmeirópolis, Peixe, Sandolândia, Santa Rita do Tocantins, São Salvador do Tocantins, Sucupira e Talismã.

Esses municípios discutem suas demandas em sete eixos: Meio Ambiente e Mudanças Climáticas; Infraestrutura Econômica e Urbana; Segurança, Assistência Social e Cidadania; Saúde e Bem-Estar; Educação, Ciência, Tecnologia & Inovação; Gestão Pública e Governança; Desenvolvimento Produtivo, Economia Criativa, Emprego e Renda.

O prefeito de Formoso do Araguaia, Heno Rodrigues da Silva, acredita que a Consulta Pública é um instrumento de participação democrática e chegou no local preparado para apresentar as demandas do seu município. “É um privilégio, como município, participar do planejamento plurianual do Governo do Estado do Tocantins para os próximos quatro anos. E a participação dos munícipes é primordial, uma vez que a vida acontece nos municípios. Este é o momento em que podemos colocar nossos anseios, colocar aquilo que sentimos de perto para que o Governo conheça as realidades para planejar obras estruturantes e ações que vão mudar a vida das pessoas”, informou.

A primeira cacique mulher do Tocantins, Lucirene Berrederu Javaé, da Aldeia Boa Esperança, que fica na Ilha do Bananal, participou do eixo Meio Ambiente e Mudanças Climáticas. Anciã indígena com extenso conhecimento sobre o assunto, ela não deixou de pontuar a necessidade de políticas públicas no combate ao desmatamento e em ações contra queimadas. “Eu gosto de reflorestamento. A floresta melhora o clima e tem plantas medicinais. Isso que é importante para minha aldeia”, expressou.

O evento do Plano Plurianual em Gurupi também contou com a presença de representantes dos legislativos, executivos municipais, sociedade civil, líderes comunitários e empresários locais, que tiveram a oportunidade de compartilhar suas perspectivas e contribuir para a construção do plano de ação governamental.

As próximas consultas públicas do Governo do Tocantins na construção do PPA ocorrerão nas cidades de Pedro Afonso, no dia 18 de agosto; em Novo Acordo, no dia 22; e em Palmas, no dia 25 de agosto.