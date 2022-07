Em Chapada da Natividade, governador Wanderlei Barbosa comemora retorno dos festejos do Divino

O governador e pré-candidato à reeleição, Wanderlei Barbosa (Republicanos), comemorou nesta quarta-feira, 27, o retorno dos festejos do Divino Espírito Santo, em Chapada da Natividade, após dois anos suspensos por causa da pandemia da Covid-19.

O chefe do Executivo estadual assistiu à missa encerramento dos festejos, realizada na Paróquia Santa Ana, ao lado da deputada federal e pré-candidata ao Senado, Professora Dorinha (UB), do deputado federal Carlos Gaguim (UB), dos deputados estaduais Antonio Andrade (Republicanos) e Vanda Monteiro (UB), prefeitos, vereadores e lideranças da região sudeste do Estado.

Em breves palavras, após o encerramento da missa, ele destacou a importância desta e de outras manifestações religiosas do povo tocantinense. “Esses festejos marcam o retorno da nossa vida ao normal, após dois anos de muitas dificuldades. Ficamos muito felizes em ver a comunidade se juntando novamente. E me coloco à disposição para continuar apoiando todas as manifestações religiosas e culturais do nosso Estado”, disse.

Festejos

Uma das mais tradicionais manifestações religiosas do Tocantins, os festejos do Divino Espírito Santo acontece também, todos os anos, em diferentes datas, nos municípios de Natividade, Santa Rosa, Silvanópolis, Paraná, Almas e Monte do Carmo

Mesmo sendo uma manifestação religiosa, ao longo do tempo os festejos do Divino Espírito Santo incorporou vários elementos populares, como a figura do Imperador, o levantamento do mastro e queima de fogos.