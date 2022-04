Governador Wanderlei Barbosa assina convênios na ordem de R$ 18 milhões para revitalização dos parques industriais de Gurupi e Paraíso do Tocantins

Empresários dos parques industriais de Gurupi e Paraíso do Tocantins em breve desfrutarão de uma melhor infraestrutura, graças aos convênios assinados entre as respectivas prefeituras e o Governo do Tocantins. O investimento é de mais de R$ 18 milhões, oriundos do Programa de Impulsionamento da Indústria, Comércio e Serviços (PICS). A assinatura ocorreu na manhã desta quarta-feira, 20, no Palácio Araguaia, com a presença do Governador Wanderlei Barbosa, prefeitos, vereadores, deputados estaduais e empresários.

Para implantação do anel viário e do trevo de acesso ao Parque Industrial de Paraíso do Tocantins, estão sendo investidos mais de R$ 15 milhões e para o alargamento da Avenida Goiás que dá acesso ao Distrito de Gurupi, mais de R$ 3 milhões. Na ocasião, também foi assinado o edital de licitação para a revitalização do Parque Industrial de Guaraí, na ordem de R$ 8,2 milhões, cujo convênio com a Prefeitura foi assinado no dia 11 de março deste ano.

Ao assinar os convênios, o Governador Wanderlei Barbosa destacou que, desde que assumiu a gestão, buscou eleger prioridades para fazer os investimentos necessários. “A partir do momento que assumimos, fizemos um planejamento de gestão, com responsabilidade e equilíbrio, o que propicia investir nos municípios. Um investimento como esse nos nossos distritos industriais proporciona que novos empresários venham investir nessas cidades, gerando mais empregos e renda para a população”, destacou o Governador.

O Secretário de Estado da Indústria, Comércio e Serviços, Carlos Humberto Lima, detalhou os serviços que serão realizados nesses locais. “Em Gurupi, vamos duplicar a Avenida Goiás no final do perímetro urbano até o trevo distrito industrial, melhorando a acessibilidade de todos os trabalhadores e os moradores da região que poderão transitar ali com mais segurança. Em Paraíso, a entrada do parque, que se encontra às margens da BR-153, vamos dotar de dois trevos de acesso e uma alça viária que permitirá que estudantes e moradores locais possam transitar com segurança, passando dentro do anel viário e não mais dentro do parque industrial, o que historicamente tem causado acidentes”, informou.

As obras serão licitadas pela Secretaria de Estado da Infraestrutura, Cidades e Habitação (Seinf) e a expectativa é de que, até julho, sejam dadas as ordens de serviço para a execução.

Prefeitos

O Prefeito de Paraíso do Tocantins, Celso Moraes, acredita que a revitalização do parque industrial da cidade vai atrair mais investidores e gerar emprego e renda. “Com a revitalização de todo o Parque Industrial, vamos aumentar o número de novas áreas a serem exploradas pelas pessoas que realmente querem vir para o nosso Estado fazer esse desenvolvimento. Então, nós estamos aqui para agradecer o Governo do Estado no sentido de estar melhorando a vida das pessoas e não tem uma forma mais digna que gerar emprego e renda para o município”, pontuou.

A Prefeita de Gurupi, Josi Nunes, ressaltou que a melhoria da infraestrutura do distrito industrial da cidade é uma demanda antiga dos empresários, estudantes e entidades classistas da cidade. “É uma avenida estreita, que tem um trânsito muito grande e agora vai ser concretizada essa obra. Nós só temos a agradecer o empenho e a agilidade de ter efetivado a assinatura desse convênio para que a obra aconteça. Vamos acompanhar e ser parceiros no que for necessário porque é uma obra importante e Gurupi está muito feliz”, destacou.

A Prefeita de Guaraí, Fátima Coelho, afirmou que a implantação da infraestrutura do parque industrial é um momento ímpar para a cidade. “Eu considero um momento ímpar para os guaraienses. A gente tem lutado muito para implantar o Parque Industrial em Guaraí, que é uma das cidades com a melhor logística do Estado. Receber a notícia de que já estamos na fase de licitação e, logo, em pouco tempo, nós estaremos recebendo os empresários que irão investir na nossa cidade, isso vai gerar emprego, fomentar o comércio local e as cidades circunvizinhas”, frisou.

Estavam presentes na solenidade, o Superintendente do Sebrae, Moisés Gomes; o presidente da Federação das Indústrias do Estado do Tocantins (Fieto), Roberto Pires; o Presidente da Associação Comercial e Industrial de Palmas (Acipa), Joseph Madeira; o Presidente da Associação Tocantinense de Municípios; Diogo Borges; Deputados Estaduais, Prefeitos e Vereadores.