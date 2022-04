Em Aldeia Xerente, Deputado Antonio Andrade defende esporte para indígenas

Por Ascom Deputado Antonio Andrade

20/04/2022 – Publicado às 09h21

Ao lado do Governador Wanderlei Barbosa (Republicanos) e de outros deputados, o Presidente da Assembleia Legislativa, Deputado Antonio Andrade (Republicanos), visitou nesta terça-feira, 19, a Aldeia Xerente Salto Kripre, em Tocantínia. Na localidade, ele defendeu a criação de espaços adequados – como quadras e campos de futebol – para práticas esportivas dos povos indígenas.

“Eu ouvi aqui sobre as dificuldades em relação ao esporte. Vamos levar essa bandeira para a Assembleia. O esporte é fundamental, sobretudo para os jovens”, defendeu, se comprometendo também a lutar pela melhoria das estradas vicinais que dão acesso à Salto e a outras Aldeias do município.

A declaração, dada durante as festividades pelo Dia do Índio, foi ao encontro de uma das principais reivindicações da comunidade: um campo de futebol gramado, como explica o líder da comunidade, Cacique Vanderlei Simripte, que defendeu também melhorias da educação e saúde local. “Entendemos que “dia do Índio” são todos os dias, mas o 19 de abril é uma ocasião de refletir sobre a existência e a resistência dos povos indígenas”, disse.

Compromisso

Em seu discurso, o Governador Wanderlei Barbosa garantiu que vai determinar à Secretaria de Estado do Esporte que tome as providências necessárias para que o campo de futebol da comunidade seja gramado. Afirmou também que as demandas em relação à melhoria da escola local sejam atendidas. Sobre o posto de saúde, o Governador Wanderlei Barbosa lembrou que a saúde Indígena é responsabilidade da União, mas fará gestão junto aos órgãos competentes.

Também participaram do evento os Deputados: Vilmar do Detran (Solidariedade), Valdemar Junior (Republicanos), Vanda Monteiro (União Brasil), o Prefeito de Tocantínia, Manoel Silvino, Vereadores e lideranças locais.