Em Brasília, prefeito Ronivon Maciel solicita ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação autorização para retomar obras

Por Nadya Mayara | Secretaria Municipal da Comunicação

21/04/2022 – Publicado às 06h18

Cumprindo agenda de compromissos em Brasília, o Prefeito Ronivon Maciel se reuniu, na manhã desta terça-feira, 19, na sede do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), solicitando autorização para retomada de obras inacabadas, cuja conclusão se faz necessária para impulsionar a educação no município. Mais de R$ 20 milhões já estão garantidos e serão investidos em infraestrutura da educação em Porto Nacional.

Conforme o gestor municipal, a reunião foi de fundamental importância, tendo em vista que Porto Nacional tem um valor bem significativo a ser investido em obras da educação. Dentre os serviços está uma possível ampliação de uma escola (de 12 para 13 salas) que demandará um valor maior, além da cobertura de uma quadra na Escola Jacinto Bispo, execução de reformas e construções de escolas e creches, dentre outras demandas.

“São situações que viemos tratar diretamente no FNDE com os técnicos, para que possamos dar celeridade a esses processos. A nossa vinda a capital federal teve como objetivo fazer essa cobrança, buscar um feedback do FNDE para definir o que cabe ao município fazer no cumprimento de suas obrigações, e dessa forma, efetivar os encaminhamentos necessários para retomar e finalizar as obras que estão paradas”, disse Prefeito Ronivon Maciel.

O Prefeito Ronivon Maciel ressalta que a gestão está desenvolvendo um trabalho intenso para transformar Porto Nacional em um grande canteiro de obras e que recentemente foi possível retomar a edificação na escola do setor Imperial, um anseio da comunidade local. Além disso, em alguns dias será retomada a construção da escola do setor Nova Capital. Todas as escolas onde as reestruturações são necessárias estão sendo mapeadas, especialmente as que estão paradas, para que se possa buscar recursos e sanar os problemas.

Em entrevista exclusiva, o Prefeito de Porto Nacional disse estar “confiante e muito satisfeito com a oportunidade de ser bem atendido pelo FNDE e poder expor as demandas do município, com a possibilidade de entregar um resultado positivo para a população.

Participaram da reunião no FNDE, o Assessor do Presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Lucas Rezende e a Assessora da Deputada Federal Dorinha Seabra, Renata Aguiar.