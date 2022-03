Governador Wanderlei Barbosa assina contratos de cessão gratuita de terrenos da União para o Estado, para uso do Judiciário

Por Thuanny Vieira / Edição: Luiz Melchiades | Governo do Tocantins

24/03/2022 – Publicado às 06:33

O Governador Wanderlei Barbosa assinou na manhã desta quarta-feira, 23, o contrato de cessão gratuita de uso de terrenos concedidos pela União ao Estado do Tocantins, em Paraíso do Tocantins e em Gurupi. Os terrenos serão destinados ao Poder Judiciário para construção e ampliação da sede do Tribunal de Justiça nas comarcas das duas cidades.

Os contratos também foram assinados pela Superintendência do Patrimônio da União (SPU) do Ministério da Economia, e pela presidência do Tribunal de Justiça do Tocantins (TJ-TO), em ato realizado na própria sede do TJ, em Palmas.

O superintendente Lúcio Silva Alfenas destacou a importância dessas parcerias em benefício da população. “Esse modelo da SPU de concentrar diversos órgãos públicos sejam da esfera estadual, municipal ou federal é uma política pública concretizada para nós. Gurupi possui um centro administrativo que é uma área modelo para nós, concentrando vários órgãos em um mesmo local e beneficiando a população”, pontuou.

O superintendente acrescentou ainda que nos próximos dias, assinará com o governador Wanderlei Barbosa um contrato de doação, desta vez de um terreno do Estado do Tocantins para a União, que será destinado à construção da sede da Polícia Federal em Palmas.

Durante o ato, o Governador Wanderlei Barbosa enfatizou a disposição do poder público em servir à população. “O que é público é para servir bem às pessoas e o Poder Judiciário faz isso. Nós queremos ajudar a aparelhar o judiciário com equipamentos de qualidade para atender bem os nossos cidadãos tocantinenses e a SPU tem sido nossa parceira nesse sentido”, destacou.

O governador Wanderlei Barbosa também se colocou à disposição para ampliar a parceria entre o executivo e o judiciário tocantinense. “Quero falar da minha alegria de poder assinar tudo aquilo que seja importante para o nosso Poder Judiciário. Nós vamos atender o senhor [Desembargador João Rigo] onde tiver reivindicações a fazer. O poder judiciário tem ressonância e tem a parceria do Poder Executivo. Pode ter certeza que tudo o que o senhor fala aqui, nós sabemos que não é para o senhor e sim para a sociedade”, finalizou.

O presidente do TJ-TO, Desembargador João Rigo, externou a satisfação em realizar a parceria com os demais poderes com objetivo de servir melhor a comunidade tocantinense e de oferecer melhores condições de atuação para o judiciário. “É com muita alegria que firmamos mais essa parceria. Essas novas estruturas físicas que virão serão muito úteis para o serviço judiciário e para a toda comunidade tocantinense”, arrematou.