Governador Wanderlei Barbosa anuncia aumento de 71% no valor do repasse para a alimentação escolar; equivalente a R$ 18,6 milhões

Por Thuanny Vieira | Governo do Tocantins

15/03/2022 – Publicado às 20:54

Como uma das prioridades de sua gestão, o Governador Wanderlei Barbosa anuncia mais investimentos para educação, nesta terça-feira, 15, no Colégio Estadual São José, em Palmas. Dentre os anúncios está o aumento de R$ 18,6 milhões, o equivalente a 71% no valor do repasse para a alimentação escolar. O Governador também assinou a Ordem de Serviço, para uma ampla reforma na unidade escolar, na data em que se comemora o Dia da Escola.

O aumento do repasse para a alimentação escolar beneficiará os mais de 147 mil estudantes matriculados nas 496 escolas estaduais, localizadas nos 139 municípios do Tocantins. O repasse mensal, que antes era de R$ 2,6 milhões, passará para R$ 4,4 milhões, totalizando o montante de R$ 44,9 milhões no ano letivo de 2022.

O governador Wanderlei Barbosa destacou o compromisso do Estado para melhorar a alimentação escolar dos estudantes. “A alimentação escolar é feita 70% pelo Estado e o demais é 30% de complemento do Governo Federal e nós estamos aportando mais R$ 18,6 milhões para reforçar e melhorar a alimentação escolar das nossas crianças, queremos dar dignidade para os nossos alunos”, destacou.

O Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), é responsável pela execução da complementação dos recursos oriundos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) às unidades escolares para execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar – dos recursos do Pnae para oferta de alimentação nas escolas, bem como pelas ações de educação alimentar e nutricional a todos os alunos matriculados.

Reforma da Escola

Uma das escolas mais tradicionais de Palmas, o Colégio Estadual São José, em Palmas, foi contemplada com uma ampla reforma. A obra irá realizar a readequação da cantina, refeitório, banheiros esportivos, biblioteca, sala de informática, área administrativa, depósito e almoxarifado.

Também serão construídas uma nova sala dos professores, uma coordenação, um laboratório de física/química, guarita, depósito de lixo, reforma geral da rede elétrica e a adequação do sistema de proteção e combate a incêndio e pânico. A Ordem de Serviço para realização das obras prevê um investimento de R$ 1,8 milhão.

O governador Wanderlei Barbosa externou a alegria em anunciar obras em unidades escolares e que esta mesma ação será expandida para escolas de todo o Tocantins. “Eu fico animado em anunciar a reforma de uma escola como essa, que vai trazer banheiros melhores, ambiente esportivo e de entretenimento, para que os nossos alunos possam ser cuidados cada vez melhor, com um ambiente salubre para os nossos alunos, professores e servidores, para que a escola se torne em um ambiente muito mais saudável e feliz, por isso vamos reformar escolas no Estado inteiro”, afirmou o Governador.

Com um discurso de gratidão, o diretor do Colégio, José Gama, falou da importância desse momento histórico para a comunidade escolar. “Hoje é um dia histórico, memorável no coração de cada um de nós, tudo tem o seu tempo e o tempo chegou. A tão sonhada reforma da nossa escola, da nossa ampliação que tem como objetivo melhorar o nosso acolhimento, a estadia dos nossos estudantes, professores e da comunidade escolar. A nossa gratidão Senhor Governador, por este olhar, por esse gesto generoso a nossa comunidade, que tem sede e carece de uma estrutura melhor”, pontuou.

O secretário da Educação, Fábio Vaz, destacou que o Colégio São José é a primeira escola que recebe recursos do programa Jovem Ação e que mais seis escolas serão contempladas com reformas, com os recursos oriundos do programa. “Nós estávamos com um recurso parado do programa Jovem Ação de R$ 32 milhões para ser destinado em várias áreas como reformas, tecnologia e em formação. Nós estamos iniciando a primeira, de seis ordens de serviço e investimos R$ 32 milhões, R$ 8 milhões para obras nas unidades escolares”, informou.

A unidade de ensino conta com cerca de 400 alunos matriculados. São ofertados ensino médio integral e terceiro segmento da Educação de Jovens e Adultos (EJA), com o primeiro, segundo e terceiro período noturno. O Colégio integra o Programa de Fomento à Educação em Tempo Integral, chamado Jovem em Ação.

Valorizando o servidor

O Governador anunciou ainda investimentos para os profissionais da educação, como o reajuste para os professores da educação básica, nível superior, que irá beneficiar 5,3 mil professores em todo o Estado. O reajuste no valor do salário de cargo de diretor, também foi contemplado no pacote de investimentos. O salário, que antes era de R$ 3 mil, passará a R$ 4 mil beneficiando 85 profissionais. “Nós não pagaremos menos que o piso, nós pagaremos do piso daí para frente, nós não queremos professores desvalorizados, desmotivados”, reforçou o governador Wanderlei Barbosa.

Outros R$ 24 milhões serão injetados na folha de pagamento a partir do mês de março para o pagamento dos passivos das progressões de 2014 aos servidores da educação. “Nós aportamos para pagar, a partir da folha deste mês, R$ 24 milhões que irão beneficiar 5.801 servidores, sendo 3.165 servidores ativos e 2.636 servidores aposentados. Nós também nos preocupamos com aqueles professores que, ao chegar no final de sua carreira, ganham menos que o teto na aposentadoria. É inadmissível que um professor que trabalhou toda a sua vida formando engenheiros, médicos e outras profissões, não tenha esse reconhecimento. Se nós tivermos economias este ano e não tivermos mais passivos a pagar e sobrar recursos da educação, nós vamos transformar em benefícios para os nossos profissionais da educação”, declarou o governador Wanderlei Barbosa.

O secretário Fábio Vaz ressaltou a sensibilidade que o governador Wanderlei Barbosa tem tido com os profissionais da educação. “O Governador elencou as prioridades, quer uma escola de qualidade, escolas abertas, e servidores valorizados. Acredito muito na sensibilidade do Governador com os professores, afinal muitos estados brigando para não pagar o piso dos professores e, aqui, o nosso Governador pensa diferente e se possível, dentro dos limites orçamentários, quer pagar a mais. O governador Wanderlei Barbosa colocou a educação como prioridade no nosso Estado do Tocantins”, finalizou.