Gestão Municipalista do Estado é ressaltada em posse de prefeita e vereadores em Novo Acordo

O vice-governador do Estado do Tocantins, Wanderlei Barbosa, participou, nesta sexta-feira, 1º de janeiro de 2021, da solenidade de posse da prefeita eleita do município de Novo Acordo, Deusany Batista de Castro; do vice-prefeito, José Marlos de Oliveira Andrade; e dos nove vereadores que agora fazem parte do Legislativo municipal.

Deusany Batista de Castro, conhecida como Professora Deusany, foi eleita no último dia 15 de novembro de 2020. A cerimônia de posse teve início as 08 horas desta sexta-feira, 01, no Ginásio de Esportes Luizinho Mendonça.

O vice-governador, Wanderlei Barbosa, destacou o apoio da gestão estadual para formação de parceiras junto ao município de Novo Acordo. “Venho aqui em nome do Governo do Estado para dizer que a parceira permanece com o Município. Digo para a prefeita Deusany que temos uma pá-carregadeira aguardando ela lá no Palácio Araguaia, como sinal do trabalho de nossa gestão Municipalista. Se a cidade está precisando de algum benefício, a prefeitura pode apresentar um projeto que iremos ajudar. Vamos estar juntos para fomentar mais empregos e renda para Novo Acordo, essa cidade tão importante para o nosso Tocantins. Quero desejar a todos um ano novo de paz, saúde e prosperidade”.

A prefeita Deusany Batista de Castro, em seu primeiro discurso como gestora empossada, agradeceu ao povo novoacordense pelo confiança do voto. “Sonhei em cuidar do povo de Novo Acordo e isso se tornou possível. Cumprimento aqui os vereadores que tomaram posse hoje. Que emoção estou sentindo neste momento, a gratidão é a palavra que expressa o meu sentimento. A minha vitória eu devo a todos vocês cidadãos, que confiaram seu voto. Agradeço a todos que deram voz e corpo para a minha campanha. Iremos trabalhar juntos e seremos uma só voz. Agradeço também ao vice-governador Wanderlei Barbosa pela confiança que teve em mim durante esse tempo”, ressaltou.

Ao todo, nove vereadores foram eleitos para o Legislativo de Novo Acordo. São eles: João Jesuíno Sobrinho, Domingos Coelho Andrade, Jorge Perex Rocha Amaral, Jordel Maurício Macedo, Alan Gomes de Araújo, Maria das Graças Pereira Brasileiro, Cássio Pereira Patrício, Rosimeire Batista da Silva e Célio de Andrade Azevedo.