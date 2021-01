No Bico do Papagaio, Paulo Gomes garantiu ampliar os programas de moradia popular em Tocantinópolis

Em Tocantinópolis, o Vice-governador participou da posse do prefeito Paulo Gomes de Souza; da vice-prefeita, Eleny Araújo Pinho da Silva e mais 11 vereadores eleitos no dia 15 de novembro de 2020.

A solenidade ocorreu no plenário da Câmara Municipal de Tocantinópolis. Em seu pronunciamento, Wanderlei Barbosa destacou o compromisso da gestão estadual em apoio ao município.

“Quero reafirmar o compromisso do Governo do Tocantins com a cidade de Tocantinópolis, nós confiamos no trabalho do prefeito Paulinho. Precisamos melhorar a vida das pessoas dessa cidade, melhorando o transporte escolar, a educação e a vida dos nossos estudantes. A pandemia que nos assola também nos preocupa, mas hoje já nos acostumamos a lidar com ela e quero dizer ao Paulinho que temos que nos adequar a cada momento de nossas vidas, e ele como prefeito, tem que orientar sua comunidade para não perdermos mais vidas. Destaco que essa boa convivência é a que nós queremos estabelecer, nosso governador Carlesse sempre pregou a gestão municipalista e vamos trazer nossas parcerias e aumentar a relação com o município de Tocantinópolis”, destacou o Vice-governador.

O prefeito Paulo Gomes informou que dará continuidade às ações para ampliar os programas de moradia popular em Tocantinópolis. “Em nosso primeiro mandato, investimos na construção de casas populares, com mais de 700 famílias beneficiadas, e esse é um dos objetivos que seguiremos agora, dar continuidade a esse trabalho. Tivemos um 2020 complicado mundialmente e o primeiro semestre deste ano parece que também será complicado, mas é um ano de esperança, luta e determinação, e com isso vamos tentar diminuir essas sequelas que ficaram. Ao povo de Tocantinópolis, vamos nos manter com determinação, respeito e qualidade de vida para todos”, afirmou o prefeito.

A cerimônia também deu posse aos vereadores eleitos no município: Tiago Daniel Moraes, Jairo Pereira da Silva, Elizângela Gomes, Davi Chaveiro, Enison Nunes, Lamarck Rodrigues, Ricardo Palmeira, Gerrival Alves, Eurivaldo Gomes, José Raimundo Gomes e Roberlan Barbosa.

Entre as autoridades presentes estavam o senador Irajá Abreu; o deputado estadual Fabion Gomes e o ex-deputado estadual, Antônio Bonifácio.

Araguatins

Após a cerimônia em Tocantinópolis, o Vice-governador seguiu viagem para o município de Araguatins, onde acompanhou a posse do prefeito Aquiles Pereira de Sousa (Aquiles da Areia) e da vice-prefeita Elizabete Rocha.

A solenidade ocorreu na Câmara Municipal de Araguatins e teve início às 20h30. O vice-governador, Wanderlei Barbosa, reafirmou que o Palácio Araguaia está à disposição para receber projetos de apoio ao município.

“Temos que agradecer a todos que fizeram parte da história de Araguatins, que nos orgulha muito pela sua capacidade e potencial turístico. Não estou aqui por acaso, foi um pedido do governador Carlesse. O Bico do Papagaio é uma região de grande importância. Colocamos as contas do Estado em dia para poder viabilizar mais parcerias com os municípios, e acreditamos que 2021 será um ano muito melhor para todos nós. Ainda vivemos esse momento, mas ele vai passar. Digo ao povo de Araguatins que colocamos o Palácio Araguaia a disposição do prefeito e dos cidadãos, seremos parceiros nessa transformação. Esse é o recado que queremos deixar, parabenizando a todos os eleitos e os secretários que vão começar sua missão este ano”, destacou o Vice-governador.

O prefeito Aquiles da Areia, eleito no dia 15 de novembro de 2020, destacou que fará uma gestão voltada para a comunidade mais carente do município.

“É um momento histórico na política de Araguatins, onde nós vemos as camadas mais humildes. Uma trajetória lá do curtume de couro, da olaria, da areia, do garimpo, da pesca, sempre trabalhando com a comunidade de Araguatins, povo mais sofrido, mais isolado. E falar da expectativa, é uma expectativa muito boa, todos sabemos da conjuntura atual que se encontra o município, essa pandemia que estamos passando, mas nós estamos muito otimistas, o povo está com fé e esperança, e eu tenho certeza que nós vamos fazer uma administração mais voltada para o povo mais sofrido que está à deriva, que está precisando praticamente de tudo. Eu tenho muita fé em Deus e no povo que nós vamos conseguir sair dessa situação de calamidade”, ressaltou.

Também tomaram posse nesta sexta-feira, 1º, os vereadores Rômulo Ferreira, Luiz do Falcão, Miguel do Cajueiro, Roberto Pires, Darlan Pernambuco, Jairo Ribeiro, Leocy Mota, Antônio Evangelista, Marlucio da Auto Escola, Magno Faim, Weudys Dias, Chico Moura e Wando do Natal.

Presenças

Prestigiaram a solenidade de posse em Araguatins os deputados estaduais Olyntho Neto e Valderez Castelo Branco, o senador Irajá Abreu e o ex-deputado federal, Lázaro Botelho.