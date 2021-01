Empossada Josi Nunes reafirma o compromisso de cuidar do povo de Gurupi

A noite do dia 1º de janeiro de 2021 entrou pra história de Gurupi com a posse da prefeita eleita, Josi Nunes (PROS), que recebeu a faixa de sua mãe, Dolores Nunes; num dos momentos mais emocionantes da sessão solene que empossou ainda o vice-prefeito Gleydson Nato (PTB) e os 15 vereadores para o mandato de 2021 a 2024.

A comunidade participou do evento, que seguiu os protocolos de prevenção contra a Covid-19, e foi transmitido ao vivo pelas redes sociais e pela Sil TV Canal 19 – Band.

O governador do Estado do Tocantins, Mauro Carlesse (DEM), prestigiou a posse, acompanhado de vários secretários estaduais e presidentes de autarquias. Também estiveram presentes o Deputado Federal, Carlos Gaguim (DEM), o deputado estadual Eduardo do Dertins (PPS), além de autoridades regionais e municipais.

A solenidade de posse foi presidida pelo vereador Davi Abrantes (PTB), o mais votado na cidade, que após empossar os 15 vereadores eleitos, empossou também a prefeita Josi Nunes e vice-prefeito Gleydson Nato.

Agora é a hora!

“Agora é a hora de colocarmos em prática todos os nossos sonhos para essa terra. Governar é fazer escolhas e definir prioridades. Vivemos em uma realidade que inspira cautela, cuidado e determinação, mas com responsabilidade e objetivos claros vamos superar os desafios e seguir avançando no rumo certo”, declarou a prefeita durante seu pronunciamento.

Josi Nunes agradeceu à família, que sempre a apoiou e esteve presente em todos os momentos de sua vida. Ela falou emocionada sobre sua mãe, Dolores Nunes, e seu pai, o ex-prefeito de Gurupi, Jacinto Nunes, que sempre foram motivo de inspiração e admiração. A prefeita também agradeceu aos apoiadores, aos partidos e parceiros, como o governador Mauro Carlesse, o Deputado Federal Carlos Gaguim, o Senador Eduardo Gomes, os deputados estaduais. “E é por essas parcerias que faremos a diferença em nossa administração”.

Desafios

Josi Nunes afirmou que o momento exige um cuidado especial por conta da pandemia do novo Coronavírus que, segundo ela, será um dos grandes desafios a superar. A prefeita destacou também que é preciso resgatar os empregos perdidos e se construir novas oportunidades de trabalho para a população gurupiense, aliando desenvolvimento econômico com desenvolvimento social. “Sei que os desafios que iremos enfrentar são diversos, mas tenho a certeza que todos esses desafios serão enfrentados por mim, pelo nosso vice [Gleydson Nato] e pelos vereadores de uma forma democrática e participativa”, frisou a prefeita, que reafirmou em seu pronunciamento os principais compromissos assumidos durante a campanha.

Parceria fechada

O governador do Estado do Tocantins, Mauro Carlesse (DEM), fez questão de destacar que Josi Nunes representa a renovação e que a mudança será para melhor, o que pode refletir em toda a região sul. “Gurupi crescendo e desenvolvendo cada vez mais, ajuda o sul do Estado e ajuda o Tocantins. Tenho certeza que em um curto espaço de tempo o povo vai sentir a diferença de uma administração voltada para a população”, ressaltou o governador citando a conclusão do Hospital Geral de Gurupi, o frigorífico integrado para aves, peixe e suínos, com recursos avaliados em R$ 400 milhões, por meio do Banco Mundial, que dever ser implantado no Parque Industrial de Gurupi.

“Nós precisamos e temos a parceria com o governo do Estado. O governador Mauro Carlesse sabe que vai encontrar na nossa gestão em Gurupi a parceria certa para construirmos a cidade que todos idealizamos”, destacou a prefeita de Gurupi.

Trabalho com humildade

Durante seu pronunciamento o vice-prefeito de Gurupi, reafirmou o compromisso dele e da prefeita em trabalhar pra transformar a vida das pessoas e para trazer de volta o brilho no olhar dos gurupienses. “Podem ter a certeza que nós não vamos nos furtar, em momento algum, de muito trabalho, de muita responsabilidade, de muita transparência e, acima de tudo, de muita humildade”, declarou Gleydson Nato.

Eleição

Josi Nunes foi eleita com 51,05% dos votos e é a primeira mulher eleita prefeita do município. Josi é filha do ex-prefeito de Gurupi Jacinto Nunes, que administrou a cidade no período de 1983 a 1988, e de Dolores Nunes, que já foi deputada federal e estadual pelo Tocantins e vice-prefeita de Gurupi na administração que se encerrou.