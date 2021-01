Fundação de Meio Ambiente incentiva recuperação da flora nativa de Palmas

A Fundação Municipal de Meio Ambiente (FMA) tem investido na conscientização e sensibilização sobre a responsabilidade ambiental do cidadão, por meio de programas como o ‘MudaClima’ e a doação de mudas para recuperação da flora nativa da Capital, com a participação direta do cidadão.

O cadastro é realizado mediante apresentação de documentos pessoais (pessoa física PF) ou do CNPJ (pessoa jurídica – PJ) e pode ser feito na sede da própria FMA, no mesmo prédio do Instituto 20 de Maio de Ensino, Ciência e Tecnologia (IVM), localizado na Arso 42 (405 Sul), Avenida LO-09, Lote 03 – Avenida do antigo aeroporto.

As doações são limitadas a cinco mudas por cadastro urbano (pessoa física) e dez mudas para cadastro rural e pessoa jurídica. Também é importante destacar que as espécies autorizadas para doação são de árvores frutíferas, típicas do cerrado e o contribuinte já opta pela espécie pretendida durante o cadastro, conforme relação disponibilizada pela Fundação.

Depois de efetivado o cadastro, as mudas serão retiradas no Horto Florestal (Viveiro Municipal), mediante apresentação da ficha de autorização emitida pela Fundação de Meio de Ambiente de Palmas. Uma nova adoção só poderá ser realizada com intervalo de três meses. A Fundação concede ainda orientação técnica para o plantio adequado.

Espécies disponíveis para doação

Jasmim Murta

Oiti

Jucá

Pau Ferro

Açaí

Acerola

Ata

Amora

Angico de Rondônia

Buriti

Cupuaçu

Jenipapo