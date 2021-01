Morador pode solicitar limpeza de pontos de escoamento de água obstruídos

O acondicionamento e o destino corretos de lixo doméstico em lixeiras ou contêineres garantem o recolhimento e limpeza das ruas e também evita a obstrução de pontos de captação de águas pluviais. As conhecidas bocas de lobo são estruturas que recebem água da chuva que se acumula nas ruas, mas que comumente recebem também detritos que levam à obstrução.

A Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Seisp) informa que está recebendo indicações de endereços de bocas de lobo obstruídas ou com tampas danificadas pelo telefone (63) 3212-7404 (das 13 às 19 horas). A programação de atendimentos é atualizada diariamente, conforme são recebidas demandas da comunidade. Sobre problemas relativos à regularidade da coleta de lixo doméstico ou falta de contêineres, o morador pode entrar em contato pelo telefone (63) 3212-7426 (das 8 às 18 horas).

Segundo a Seisp, em geral, o problema é causado por acúmulo de folhas secas, resíduos jogados no chão e terra solta. A entrada de grandes detritos em razão da quebra de tampas também é uma das causas. A quebra das grelhas, em geral, acontece quando esta é submetida a muito peso, como de veículos estacionados muito próximos à sarjeta.

Para prevenir o problema, a Seisp pede a colaboração da população para que não estacione sobre essas estruturas e acondicione corretamente o lixo em sacos plásticos fechados para a coleta regular.

Atendimentos

As limpezas e manutenções são realizadas ao longo de todo o ano pela Superintendência de Obras Viárias, mesmo no período de estiagem. Porém, é no período das chuvas que as obstruções se tornam mais fáceis de serem identificadas. Somente em 2020, mais de 180 atendimentos foram realizados.

Nesta primeira semana de janeiro de 2021 alguns dos pontos onde foram realizados serviços de limpeza e manutenção em boca de lobo foram: a Alameda 07 da Arse 132 (1306 Sul); a Avenida J, no Jardim Aureny III; Avenidas B e D, no Jardim Aureny IV; a Rua 09 e avenidas Perimetral, Taquari, Contorno e Anápolis, no setor Santa Bárbara; a Avenida Antônio Sampaio, no Bertaville; e a Avenida Perimetral, no setor Marly Camargo.