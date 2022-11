Frota do transporte coletivo é reforçada para a segunda etapa do Enem neste domingo, 20

Autor: Redação Secom

A Prefeitura de Palmas, por meio da Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana (Sesmu), segue com o reforço nas linhas do transporte coletivo neste domingo, 20, para facilitar o acesso dos estudantes às unidades de ensino durante a segunda etapa da aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022. As linhas 091, 190, 201 e 510, que normalmente não rodam aos domingos, vão operar com horário especial para atender os usuários, das 10 às 13 horas e das 17 às 20 horas, com intervalos de 30 minutos entre uma viagem e outra.

Conforme a diretoria de Gestão e Transporte da Sesmu, as demais linhas que operam normalmente aos domingos seguem com os atendimentos sem alterações. Os usuários podem conferir os itinerários e o cronograma de horários de chegada e saída de todas as linhas no aplicativo Moovit.

Confira as linhas de ônibus que atendem cada local de provas

Centro Universitário Luterano de Palmas (Ceulp/Ulbra) – Linha 010

Escola de Tempo Integral Padre Josimo Tavares – Linhas 030 e 041

Centro de Ensino Médio Tiradentes – Linha 181

Centro de Ensino Médio Taquaralto – Linha 510

Escola de Tempo Integral Monsenhor Pedro Pereira Piagem – 071

Escola Estadual Professora Elizangela Gloria Cardoso – Linha 201

Colégio Estadual São Jose – Linha 181

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia (IFTO) – Linhas 151 e 190

Colégio Estadual Girassol de Tempo Integral Rachel de Queiroz – Linha 140

Faculdade de Palmas (Fapal) – Linha 181

Unopar – Linha 181

Escola de Tempo Integral Margarida Lemos Gonçalves – CEMIL – Linha 430

Escola de Tempo Integral Daniel Batista – Linha 071

Colégio Estadual Dom Alano Marie Du Noday – Linha 091

Colégio Militar do Estado do Tocantins – Unidade I – Linha 071

Escola Municipal Henrique Talone Pinheiro – Linha 190

Centro de Ensino Médio Santa Rita De Cassia – Linhas 010 e 440

Escola Estadual Frederico José Pedreira Neto – Linha 010 Ida

Colégio Militar Est do Tocantins Senador Antônio Luiz Maya – Linha 071

