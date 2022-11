Seplad reúne secretários para alinhamento do projeto da LOA 2023

Autor: Redação Secom

Após as audiências públicas e consulta pública do Orçamento Participativo, realizadas até o último dia 12, a Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Humano (Seplad) realiza reuniões com as secretarias para fazer um último alinhamento do orçamento para 2023. As reuniões tiveram início nesta sexta-feira, 18, com a secretária municipal da Seplad, Mila Jaber, que recebeu as equipes da educação pela manhã; no período da tarde, saúde e desenvolvimento social.

“Com a participação dos secretários fecharemos o ciclo do Orçamento Participativo, essa construção coletiva dos instrumentos orçamentários é muito enriquecedor. Estamos debatendo o plano de governo, o Plano Plurianual (PPA) 2022-2025 e finalizando o projeto da Lei Orçamentária Anual (LOA) 2023, que também teve a colaboração da população, que opinou sobre quais devem as prioridades para o próximo ano”, explica a secretária Mila. As reuniões continuarão na próxima semana, contando também com as participações do secretário executivo da Seplad, Eron Bringel Coelho, e do superintendente do Planejamento e Orçamento da Seplad, José Augusto Rodrigues Santos Júnior.

A Prefeitura de Palmas realizou quatro audiências públicas, duas em outubro e duas em novembro, para construir o Orçamento Participativo. Também disponibilizou de 4 de outubro a 12 de novembro a consulta pública on-line, disponível pelo site e aplicativo Colab. A Gestão Municipal tem até o dia 30 de novembro para protocolar o projeto na Câmara Municipal.

