Com um elenco recheado de estrelas como os vencedores do Oscar, Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence e Meryl Streep, além de Timothee Chalamet, Ariana Grande, Jonah Hill e Cate Blanchett, a tragicomédia ‘Não Olhe Para Cima’ estreia no Cine Cultura nesta quinta-feira, 09, às 19h10. O longa foi roteirizado e dirigido pelo cineasta Adam McKay, de filmes como ‘Vice’ e ‘A Grande Aposta’.

Baseado em “possíveis acontecimentos verdadeiros”, como o próprio slogan diz, o enredo apresenta Randall Mindy (Leonardo DiCaprio) e Kate Dibiasky (Jennifer Lawrence), dois astrônomos que fazem a descoberta surpreendente de um cometa orbitando dentro do sistema solar que está em rota de colisão direta com a Terra. Com a ajuda do doutor Oglethorpe (Rob Morgan), Kate e Randall embarcam em um tour pela mídia que os leva ao escritório da presidente Orlean (Meryl Streep) e de seu filho, Jason (Jonah Hill).

Com apenas seis meses até o cometa fazer o impacto, gerenciar o ciclo de notícias de 24 horas e ganhar a atenção do público obcecado pelas mídias sociais antes que seja tarde demais se mostra chocantemente cômico.

Casa Gucci e A Mão de Deus

Além do destaque da semana, a programação do cinema ainda conta com outros seis filmes que serão exibidos do dia 09 a 15 de dezembro. Entre eles estão os aguardados ‘Casa Gucci’, que traz a artista pop Lady Gaga e ‘A Mão Deus’, longa de Paolo Sorrentino

Ingressos:

Os ingressos podem ser adquiridos no próprio Cine Cultura, localizado no Espaço Cultural José Gomes Sobrinho no valor de R$12,00 inteira e R$6,00 meia.

Confira a programação completa:

Quinta: 09/12/2021

16h30 -Pixinguinha, Um Homem Carinhoso, Denise Saraceni e Allan Fiterman

Biografia|Brasil|2021|100’

Classificação: 14 anos

19h10 -Não Olhe Para Cima, Adam McKay

Comédia|EUA| 2021| 145’

Classificação: 14 anos

Sexta: 10/12/2021

15h – Madalena, Madiano Marchetti

Suspense| Brasil| 2021|85’

Classificação: 12 anos

16h30 – Casa Gucci, Ridley Scott

Biografia| Canadá/EUA|2021|157

Classificação: 16 anos

19h10- A Mão de Deus, Paolo Sorrentino

Drama, Biografia|Itália|2021| 130’

Classificação: 16 anos

Sábado: 11/12/2021

15h – Madalena, Madiano Marchetti

Suspense| Brasil| 2021|85’

Classificação: 12 anos

16h30 – Lutar, Lutar, Lutar, Sérgio Borges e Helvécio Marins

Documentário| Brasil|2021|110′

Classificação: 12 anos

19h10 – Não Olhe Para Cima, Adam McKay

Comédia|EUA| 2021| 145’

Classificação: 14 anos

Domingo: 12/12/2021

16h – Casa Gucci, Ridley Scott

Biografia| Canadá/EUA|2021|157

Classificação: 16 anos

18h30 – Não Olhe Para Cima, Adam McKay

Comédia|EUA| 2021| 145’

Classificação: 14 anos

Quarta: 15/12/2021

16h30 – A Mão de Deus, Paolo Sorrentino

Drama, Biografia|Itália|2021| 130’

Classificação: 16 anos

19h10 – Não Olhe Para Cima, Adam McKay

Comédia|EUA| 2021| 145’

Classificação: 14 anos