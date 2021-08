FMA já doou mais de cinco mil mudas de árvores nativas do cerrado em 2021

Ter um quintal, jardim, ou a calçada que ajudem a dissipar o calor e ainda empreste um ar mais gracioso e aconchegante a casa ou ponto comercial é um privilégio que pode ser conquistado com a ajuda do programa de doação de mudas à comunidade, mantido pela Fundação Municipal de Meio Ambiente (FMA). Nos seis primeiros meses deste ano a FMA já doou 5.209 mudas de árvores, nativas do Cerrado, a moradores de Palmas.

Para acessar este serviço, o interessado deve procurar o Viveiro Municipal (Horto Florestal) de Palmas, mantido pela Fundação, que está localizado na Avenida Teotônio Segurado, s/nº (AVSO 40, Avenida LO-09), onde serão registradas a quantidade e espécies entregues. Os dias de retirada de mudas são as terças e quintas-feiras, das 8 às 11 horas.

Podem se beneficiar do programa pessoas físicas e jurídicas, residentes em Palmas, sendo que moradores de áreas urbanas e parceláveis podem retirar até cinco mudas por endereço comprovado. Já moradores de áreas rurais podem retirar até dez mudas por endereço comprovado.

Porém, caso haja interesse em quantidade de mudas superior ao estipulado, o interessado deve encaminhar a solicitação à presidência da Fundação de Meio Ambiente, justificando a razão da maior demanda, bem como informando o local onde serão plantadas.

Outra possibilidade para acesso ao programa é por meio de troca de mudas de árvores por insumos que se relacionam diretamente com as atividades rotineiras de produção e manutenção do espaço do Viveiro. Entre os insumos que podem ser permutados estão a terra preta, sementes, sacos para produção das mudas, ferramentas e manutenção do espaço, óleo para equipamentos, carrinhos de mão, e outros similares.

No caso de troca, fica estabelecido que esta se dará proporcionalmente ao valor correspondente ao custo de produção de cada muda, e deverá priorizar a entrega das mais maduras existentes no Viveiro.

Outro ponto que vale ressaltar é que as doações ocorrem sazonalmente, uma vez que o plantio tem melhor proveito na época das chuvas. Assim, a FMA suspende as doações durante o período de estiagem.

É importante lembrar que as mudas produzidas no Viveiro Municipal de Palmas, além das doações também são utilizadas para os programas de recomposição da floresta natural urbana, recuperação de nascentes, olhos d’água, córregos, rios, riachos e ribeirões no município, dentre outros.