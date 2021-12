Finais dos Jogos Abertos de Gurupi serão realizadas nesta quinta-feira

Nesta quinta-feira, 09, serão decididos os campeões dos Jogos Abertos de Gurupi 2021 nas modalidades Futsal e Voleibol. As finais serão disputadas a partir das 18 horas, no Ginásio de Esportes Idanizete de Paula. A competição é realizada pela Associação Gurupiense de Handebol (AGHand) e conta com o apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Juventude e Esportes.

Os Jogos Abertos promovem disputas em três modalidades: Voleibol, Futsal e Handebol. Todas as modalidades com categoria Masculino e Feminino. As finais do Handebol já foram realizadas no dia 04 de dezembro, sendo que a Associação Gurupiense de Handebol foi campeã no feminino e a equipe Porangatu Handebol foi campeã no masculino.

A competição reúne equipes de Gurupi, Formoso do Araguaia, Cariri, Crixás do Tocantins e Porangatu (GO). Os times que disputarão as finais serão definidos nesta quarta-feira, 08.

Segundo o diretor municipal de Esportes, Paulo Magalhães, fomentar as competições esportivas é essencial. “É de suma importância, haja vista que são modalidades esportivas que ficaram paradas devido ao fechamento do Ginásio de Esportes para reforma e também devido a pandemia. Com a reabertura do ginásio e a retomada das atividades se faz necessário oportunizar a população a condição de poder ter mais opções esportivas no município”, comentou.