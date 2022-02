Fevereiro é o mês que mais chove em Palmas e no Tocantins

Texto: Deni Rocha | Secom/Prefeitura de Palmas

27/02/2022 – Publicado às 05:50

Palmas já acumulava, até quinta-feira, 24, 300 milímetros (mm) de chuvas neste mês de fevereiro, com 100 mm a mais que janeiro, segundo o Boletim de Previsão do Tempo da Defesa Civil do Município. De acordo com o meteorologista da Universidade do Estado do Tocantins (Unitins), José Luiz Cabral, a presença do fenômeno natural La Niña tem sido responsável pelo aumento das chuvas neste período em toda região Norte.

Esse aumento no volume de chuvas em fevereiro já é esperado na região, e segundo o meteorologista da Universidade do Estado do Tocantins (Unitins), José Luiz Cabral, o período tem esse padrão, e costumeiramente, é o mês que mais chove em Palmas e no Tocantins. “O La Niña é um fenômeno de grande escala, que surge a partir do resfriamento das águas do Oceano Pacífico Equatorial, e influencia diretamente nas chuvas das regiões Norte e Sul do Brasil”, disse, ressaltando ainda que o período chuvoso tem sido bastante satisfatório.

Cabral explica que em março o período chuvoso continua, mas que as chuvas devem ser menores que janeiro e fevereiro. “Temos registrado muitas chuvas fortes, de forma localizada, nestes últimos dias, e elas deverão continuar”, afirmou esclarecendo que essa redução é um prenúncio do período de transição para chegada do período de estiagem a partir de meados de maio.

Alerta

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) publicou aviso de alerta, com riscos potenciais, de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos 40 a 60 km/h, com baixo risco de corte de energia elétrica, de queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. O período de alerta inicia às 10h45 de sexta, 25 e termina às 11 horas do dia 26, sábado.

O superintendente da Defesa Civil Municipal, Bruno Grama, orienta que em caso de chuvas e rajadas de vento, não se abrigar debaixo de árvores, não estacionar veículos próximos a torres de transmissão ou placas de propaganda e evitar usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada. Se precisar acione a Defesa Civil pelo 199 e ao Corpo de Bombeiros no 193.

Feriadão

A previsão estendida para o final de semana prolongado prevê chuvas todos os dias, de sábado, 26, até terça, 1º de março. As chances de chover variam entre 80 e 90 por cento, com média de 10 mm por dia, ventos de até 12 km/h, e umidade relativa do ar variando entre 40 e 85 por cento, com índice ultravioleta (UV) muito alto. UV é um padrão universal que mede a força dos raios solares, ou seja, a radiação num determinado lugar e tempo.

Boletim

O Boletim de Previsão do Tempo da Defesa Civil de Palmas é uma compilação dos dados fornecidos pelo Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC), do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), da empresa Cima Tempo e do Núcleo Estadual de Meteorologia e Recursos Hídricos do Tocantins (Nemet-TO).