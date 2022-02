Implantação de Colégio Militar tem aprovação por comunidade escolar de Buriti do Tocantins

Texto: Secom | Governo do Tocantins

27/02/2022 – Publicado às 05:07

O governador em exercício do Estado do Tocantins, Wanderlei Barbosa, participou nesta sexta-feira, 25, da audiência pública realizada em Buriti do Tocantins para discutir a implantação do Colégio Militar da cidade. A proposta obteve total apoio e aprovação da comunidade escolar do Colégio Estadual de Tempo Integral de Buriti, unidade que receberá o modelo de educação militar.

Durante a audiência, o diretor do Colégio Militar de Augustinópolis, tenente Rivanaldo Sousa, fez a apresentação da metodologia de ensino dos colégios militares, que estão sendo implantados no Estado por meio de convênio da Polícia Militar com a Secretaria de Estado da Educação (Seduc). O diretor enfatizou que o modelo não pretende militarizar as escolas e sim implantar uma filosofia baseada na disciplina, na moral, no civismo e em outros valores importantes na formação do cidadão.

“Os militares não chegam para substituir, mas sim para somar, dando suporte à escola. Não entramos na sala de aula, o nosso papel é extraclasse, a partir da administração e introdução de valores cívicos e morais”, explicou o tenente.

O comandante-geral da Polícia Militar, coronel Júlio Manoel da Silva Neto, destacou a parceria da Polícia Militar e Seduc em prol da melhoria da educação dos alunos das escolas públicas do Tocantins. “Temos uma filosofia voltada para a disciplina e introdução de valores e de cidadania para os nossos alunos”, frisou.

Prioridade de gestão

Ainda durante a audiência, o governador Wanderlei Barbosa destacou que a área da Educação é uma das prioridades da sua gestão e que o “perfil social e disciplinador” da comunidade de Buriti a favor do aprendizado dos alunos, contribui para a implantação da escola militar na cidade.

“A maneira como os militares trabalham proporciona o respeito da sociedade pela capacidade de introduzir a disciplina para os nossos filhos”, frisou o Governador, que aproveitou a oportunidade para anunciar que vai liberar recursos para aquisição dos uniformes dos alunos.

O secretário de Estado da Educação, Fábio Vaz, ressaltou que acredita muito na parceria com a Polícia Militar e que mais de 60 municípios tocantinenses já solicitaram a implantação do modelo de educação militar em suas cidades. “Além do aspecto intelectual, tem o aspecto da disciplina e da meritocracia, que impacta diretamente os nossos alunos”, enfatizou o secretário.

A prefeita de Buriti do Tocantins, Lucilene Brito, agradeceu ao governador Wanderlei Barbosa e sua equipe por atender as demandas e criar essa unidade do Colégio Militar na cidade. “Estou muito grata e tenho certeza que esse Colégio será um divisor de águas para os nossos jovens”, pontuou.

Presenças

Além da comunidade escolar formada por alunos, pais de alunos e servidores do Colégio Estadual de Tempo Integral de Buriti, a audiência pública contou com a presença de deputados estaduais e prefeitos da região.