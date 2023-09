Festival Gastronômico de Taquaruçu terá Rota Gastronômica nos restaurantes

Quem está ansioso para experimentar os pratos elaborados especialmente para o Festival Gastronômico de Taquaruçu (FGT), terá a oportunidade de já provar algumas das iguarias deste ano inscritas na categoria ‘Rota Gastronômica’, que inicia neste sábado, 2, e vai até 10 setembro. Participam desta categoria apenas os pratos dos restaurantes do distrito de Taquaruçu, inscritos e aprovados, que funcionarão nos próprios estabelecimentos, conforme dias e horários estipulados pelos próprios competidores. Nesta 17ª edição do festival serão três empreendimentos na competição.

Os pratos inscritos nesta categoria concorrem separadamente das demais, e serão comercializados com valores entre R$ 15,00 e R$ 80,00. A premiação segue a mesma das demais categorias do evento, sendo R$ 10 mil para o primeiro colocado, R$ 6 mil para o segundo e R$ 3 mil para o terceiro colocado.

A empreendedora Maria do Socorro Cavalcante, de Taquaruçu, que já participou de outras edições do evento e sendo vencedora, está com perspectivas muito positivas para o FGT. “Estou empenhada em fazer o meu melhor para receber bem os clientes no meu empreendimento. Acredito na rota, pois ela traz uma grande divulgação para o estabelecimento, que espero que após o festival, eu possa consolidá-lo”, destacou a participante.

O presidente da Agência Municipal de Turismo (Agtur), Giovanni Assis, destaca que a cada ano o FGT cresce e aparece no cenário regional e nacional, deixando um legado de boa gastronomia para a Capital. “A Rota Gastronômica é parte importante desse legado, por ser o reconhecimento aos empreendimentos do próprio distrito que permanecem firmes, dia após dia, na consolidação de Taquaruçu como destino do turismo gastronômico”, disse o presidente.

Avaliação

Cor, sabor, aroma, originalidade e criatividade. Estes são alguns dos itens a ser avaliados pelo corpo de jurados técnicos que, na oportunidade, também estarão avaliando toda estrutura e higiene do local. Esta será a última fase de avaliação para esta categoria, que acontece nesta segunda-feira, 4, nas instalações dos próprios restaurantes e o resultado será conhecido com as demais categorias, no dia 10 de setembro, na programação da Cozinha Show (Circuito Gastronômico).

Confira os empreendimentos participantes da Rota Gastronômica

Estabelecimento – Prato

1.Restaurante Mandala – Pirarucu Bela Vista

(Pirarucu empanado na farinha panko e babaçu e servido com creme de cajá e geléia de abacaxi).

Valor do prato: R$ 49,90 (petisco 350g)

Endereço: Rua 20 (em frente à praça Maracaípe)

Horário de funcionamento: Das 11h às 104h30 (Só não abre as terças-feiras).

2.Maria do Socorro (Gostosura do Cerrado) – Rabacam Baião Moiado

(É um baião de dois com feijão de corda, bacon e creme bechamel, servido com carne assada na air fryer).

Valor do prato: R$ 30,00 (300g)

Endereço: Av. São Sebastião Qd. 80 Lt. 01 (ao lado da praça Maracaípe)

Horário de funcionamento: Das 11h às 14h30 (Aberto todos os dias do evento).

3.Pousada Casa das Flores – Duo das Araras

(Risoto cremoso de caju, acompanhado de filé marinado na malva, servido com sequilhos de queijo da serra e vinagrete de caju levemente defumado)

Valor do prato: R$ 49,90 (serve uma pessoa)

Endereço: Rua 31 Qd. 85, Lt. 08 Bloco 2

Horário de funcionamento: Das 19h às 22h0 (Só não abre as terças-feiras).