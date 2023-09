Vencedores do VII Salão Palmense de Novos Artistas recebem premiações e se emocionam

Um projeto que visa promover e incentivar novos talentos das artes visuais. Este é o Salão Palmense de Novos Artistas, que chegou em sua sétima edição neste ano. O evento de premiação aconteceu nesta quinta-feira, 31, após as obras de 15 novos artistas ficarem expostas durante um mês para votação do júri técnico e popular.

A competição foi dividida nas categorias infantil, infantojuvenil e adulto, para as áreas de desenho, pintura em tela, aquarela, gravura, escultura, arte digital, colagem e técnicas mistas.

Premiações

Na categoria infantil, pequena Tayná Brito Janczuk, 10 anos, quem levou o prêmio para casa com a obra “Gato Brincando”. Na categoria Infantojuvenil, o ganhador foi Caio Brito Janczuk, com a “Togga com um Gato”. Eles levam para casa um kit de pintura e brindes variados. Todos os participantes receberam um certificado de participação.

Já na categoria adulto a premiação difere, os vencedores terão a oportunidade de realizar exposições individuais. O vencedor pelo júri popular poderá realizar sua exposição no Salão de Exposições da Fundação Cultural De Palmas. Já o vencedor do Júri técnico fará sua exposição na Galeria Municipal de Artes.

Por meio da do júri técnico, a grande vencedora foi a artista Nath Arts, com a obra “Tocantins em Aquarela e Cores – Cachoeira Gêmea”. Durante o recebimento do título, Nath se emocionou. “É indescritível a sensação, a emoção de você ter o reconhecimento pelo seu trabalho, dedicação, estudos e de repente chega esse momento. Estou em êxtase, muito feliz, agradecida e numa expectativa muito boa de produzir bastante para fazer uma exposição bem alegre, colorida e representar o nosso Tocantins”, disse a artista.

Quem levou o primeiro lugar na categoria adulto pelo júri popular foi Ana Valéria Quintela, com a obra “Mangas”. A artista também se emocionou e agradeceu pela oportunidade. “Foi muito bom poder mostrar o meu trabalho, isso aqui foi uma amostra de tudo que ainda está por vir. Agradeço muito a Fundação pela oportunidade”, concluiu.