Festival Gastronômico de Taquaruçu ocorreu de forma tranquila e segura

Por Secom

A 16ª edição do Festival Gastronômico de Taquaruçu (FGT) ocorreu de forma tranquila e segura. De acordo com a Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana (Sesmu), durante os cinco dias do evento, foram registradas 23 ocorrências, sendo apenas uma por porte ilegal de arma de fogo, em que o cidadão foi encaminhado à Delegacia de Polícia da Capital.

O festival, que teve público de aproximadamente 128 mil pessoas, conforme a Guarda Metropolitana de Palmas (GMP), a partir da aferição das câmeras de monitoramento instaladas na entrada no circuito, empregou 154 guardas metropolitanos, 45 viaturas, e um ônibus com sistema de vídeomonitoramento. Com esse efetivo e equipamentos, a GMP atuou na segurança preventiva do circuito gastronômico.

A avaliação do superintendente da Guarda Metropolitana de Palmas, Marcelo Lima, foi positiva, considerando que o Festival é um evento de grande porte e aberto ao público. “Nós tivemos uma ocorrência por porte ilegal de arma de fogo, duas de localização de objetos perdidos, sendo que as demais ocorrências foram apenas dos registros dos serviços desenvolvidos pelas equipes de segurança”, disse.

Trânsito

Durante as festividades foram escalados, por noite, cerca de 20 agentes de Trânsito, que estiveram orientando os condutores e controlando o tráfego de veículos na entrada e saída do circuito gastronômico. “Nossos agentes estiveram em pontos estratégicos do distrito para garantir a fluidez no trânsito e a mobilidade das pessoas de forma segura”, explicou a superintendente de Trânsito da Sesmu, Valeria Oliveira.

A 16ª edição do Festival Gastronômico contou com a atuação da Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana (Sesmu), em parceria com as demais forças de segurança, como Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Militar, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e Vigilância Sanitária.