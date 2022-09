Agricultores familiares da Capital têm produtividade aumentada e renda ampliada com assistência técnica

Por Secom

Uma das grandes dificuldades do produtor rural é conseguir mão de obra, mas com o programa de assistência técnica e extensão rural da Secretaria de Desenvolvimento Rural (Seder), agricultores familiares têm conseguido aumentar a produtividade em seus cultivos e ampliar a renda. Para o agricultor Manoel Almeida Rodrigues, graças ao preparo do solo com tratores com grade aradora, encanteirador e calcareadeira foi possível expandir os canteiros da sua horta e garantir o abastecimento dos mercados em Palmas.

“Com os canteiros prontos vai ser possível ampliar a produção e continuar vendendo aos clientes.” Rodrigues é produtor há 10 anos e há seis anos recebe assistência técnica da Seder e afirma que sem as máquinas seria inviável abastecer seis mercados na cidade e diz ainda não faltar cliente, uma vez que é grande a demanda. Nos canteiros feitos com o maquinário da prefeitura, ele produz alface, couve, rúcula, cheiro verde, jiló, maxixe, pimenta-de-cheiro, com a ajuda do filho e de dois cunhados.

Outro produtor que viu seu negócio expandir com o programa foi Silvio Ribeiro, que hoje cultiva 12 mil m² de mandioca e cheiro verde, e se intitula o maior produtor da região. “Consigo ter uma média de renda mensal de R$ 5 mil só com a produção nas minhas terras. Abasteço escolas e mercados.” Produtor há 20 anos, Ribeiro também presta serviço técnico a outros produtores, e com isso acaba tendo outra fonte de renda. “O trabalho das máquinas é muito importante, porque a mão de obra no campo é muito difícil, e 15 minutos de maquinário equivale a três dias de trabalho braçal”.

Além dos serviços de maquinário, a Seder oferece Assistência Técnica e Extensão Rural, propondo tecnologias e técnicas adequadas à melhoria do solo, para que o pequeno produtor possa ter maior sucesso. O secretário, Thiago Dourado, afirma que dentre o trabalho de correção do solo, a Seder fornece ajuda com o transporte do adubo, capacitação dos produtores com formação continuada. “Isso tem potencializado para que a gente possa realmente avançar na produção do pequeno produtor da capital. Esse é um trabalho sério que a Prefeita Cinthia tem designado para que possamos desempenhar com os pequenos produtores”, acrescentou.

Quem pode receber essa assistência

Segundo a Lei 11.326/06, é considerado agricultor familiar o cidadão que exerce atividades no meio rural e que atenda os seguintes pré-requisitos: não detenha, a qualquer título, área maior do que quatro módulos fiscais (em Palmas um módulo fiscal corresponde a 80 hectares); utilize predominantemente mão de obra da própria família nas atividades econômicas do estabelecimento ou empreendimento; tenha percentual mínimo da renda familiar originada de atividades econômicas do estabelecimento ou empreendimento, na forma definida pelo Poder Executivo; e dirija o estabelecimento ou empreendimento com a família.