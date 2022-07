Festas juninas animam famílias atendidas nos Cras de Palmas

A quinta-feira, 30, foi um dia de muita festa e arrasta-pé para os atendidos nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) Karajá I e Karajá II, localizados no Jardim Aureny III e no setor Santa Bárbara, respectivamente. Ambientes decorados e mesas de comidas típicas da tradição junina, se juntaram à animação da Orquestra Sanfônica Graciosa de Palmas, da Escola Municipal Beatriz Rodrigues, trouxeram alegria para grupos atendidos nos equipamentos.

“Eu estou muito feliz. Já dancei, já comi muito e tô aqui aproveitando essa festança”, contou a aposentada Jacinta Pereira Nunes, de 65 anos, que veio do setor Santo Amaro até o Cras Karajá II, localizado no Jardim Santa Bárbara só para o evento. “E eu cheguei cedo para não perder nadinha”, lembrou ela.

A Orquestra Sanfônica animou as duas festas tocando muito forró pé de serra, também conhecido como arrasta-pé. “A intenção é não deixar ninguém de braços cruzados”, contou a professora de música, Degnany Nunes.

E, nas mesas, não faltaram delícias juninas como canjica, cuscuz recheado, bolos diversos, paçoca de amendoim e pipoca para as famílias dos grupos de idosos Feliz Idade e Melhor Idade do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) e também para as famílias do Programa de Atenção Integral à Família (PAIF).

No Arraiá do Cras Karaja II a festança foi com o grupo de idosos que também tem o nome de Feliz Idade e se reúne mensalmente na unidade. “Todos os anos eles esperam ansiosos pelas festas e aproveitam para dançar, relembrar bons momentos vividos e se divertir, já virou tradição”, explica a coordenadora do Cras, Maria Lúcia Aires.