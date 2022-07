Prefeitura de Palmas segue com obra de recuperação de estacionamentos na Avenida Teotônio Segurado

O bolsão de estacionamento localizado na ACSU-SE 60 (602 Sul), na altura do cruzamento com a LO-13, está interditado nesta sexta-feira, 1º de julho, para a obra de recuperação do pavimento com a colocação de lama asfáltica. Os próximos que receberão melhorias estão localizados na ACSU-SO 10 (101 Sul), ACSU-SO 20 (201 Sul), AVSE 40 (401 Sul), e ACSU-SE 40.

A entrada e saída estão devidamente fechadas com cones para evitar a entrada de veículos. Após a denisecagem do material, o local será liberado para uso. A recuperação faz parte da revitalização da Teotônio Segurado com a retirada de ondulações e recapeamento de todo o trecho, desde o cruzamento com a LO-01 até o trecho próximo ao Estádio Nilton Santos.

Já foram revitalizados bolsões laterais nas quadras ACSU-SE 20 (202 Sul), ACSU-SE 60 (602 Sul), ACSU-SO 50 (501 Sul) e ACSU-SE 10 (102 Sul). É importante que a população respeite o tempo de secagem do material e não utilize os locais até a liberação e, assim, evitar transtornos.

Mais obras

Além da manutenção diária feita na cidade com limpeza de vias, praças, troca de lâmpadas, roçagem, execução de paisagismo, dentre outros executados pela Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos, importantes obras seguem em andamento, como a pavimentação da Avenida NS-03, no trecho em que a antiga ponte sobre o córrego Sussuapara foi substituída por galeria celular; drenagem pluvial, terraplanagem e pavimentação asfáltica dos setores Morada do Sol, Morada do Sol I e Morada do Sol III, construção da Feira da Promessa, no Setor Sul; rede de drenagem pluvial, serviços de terraplenagem, pavimentação asfáltica, calçadas com acessibilidade, ciclovia e sinalização viária da Arso 44 (409 Sul); revitalização do Rodoshopping.